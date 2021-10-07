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Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов

  /   Обновлено: 07 октября 2021 16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 октября. Решение НАТО выслать сотрудников представительства России при Альянсе из Брюсселя не стало неожиданностью для Москвы, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, российская сторона будет зеркально реагировать на инициативу военного блока по высылке дипломатов.

Мария Захарова добавила, что решение Североатлантического альянса выслать сотрудников представительства РФ является нелепой выходкой. Все заявления НАТО о «злонамеренных действиях» России безосновательны и лицемерны, добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал решение Североатлантического альянса по российским дипломатам. Официальный представитель Кремля заявил, что действия НАТО полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога военного объединения и Москвы.

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нато мид дипломаты альянс
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