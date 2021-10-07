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Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
beladm.ru  /  пресс-служба администрации Белгорода

Белгород, 7 октября. Мэр Белгорода Юрий Галдун уволился с должности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Галдун написал заявление об отставке по собственному желанию. Его увольнение 13 октября рассмотрит совет депутатов города на внеочередном заседании.

Юрий Галдун родился в 1962 году в Павлодаре. Выпустился из Целиноградского инженерно-строительного института в 1985 году.

В Белгород он переехал в 1999-м, где стал работать инженером на ТЭЦ. С декабря 2012 года по сентябрь 2013-го был заместителем главы администрации города. Исполнять обязанности мэра он стал в январе 2019 года, через два месяца официально вступил в должность главы города.

Недавно стало известно, что белгородские семьи, долго состоящие в браке, получат денежные доплаты. Дополнительные средства дадут супругам, прожившим вместе не менее 50 лет.

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отставка белгород мэр
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