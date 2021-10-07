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Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
pixabay.com  /  skeeze

Каир, 7 октября. Министр трудовых ресурсов Египта Мухаммед Саафан подтвердил прибытие первой партии рабочих в Ливию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, техническая группа министерства посетила Триполи, чтобы заложить основы электронной связи между двумя странами. Это направлено на создание условий для ограничения мест работы экспатриантов, предотвращения их эксплуатации или на пресечение возможности стать жертвами незаконной иммиграции.

Глава отдела занятости за рубежом в Египетских торговых палатах Абдель-Рахим аль-Мурси заявил, что на начальном этапе в Ливию направят около миллиона рабочих. Ожидается, что их число увеличится до 3 млн в течение двух лет.

Он добавил, что большая делегация государственных и частных компаний посетит Триполи в ноябре для координации действий по реализации проектов в Ливии. Восстановительные работы начнутся в декабре.

Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
Федеральное агентство новостей  / 

Представители переходного Правительства национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой посетили Каир в сентябре, где подписали контракты на сумму около 4 млрд долларов. Среди наиболее крупных сделок — строительство 250-километровой дороги Адждабия — Джалу.

Ливия и Египет позже договорились о консультационной работе по возведению электростанции в Меллите. Они также утвердили проект по укладке кольцевой дороги в Триполи.

Переговоры по возвращению трудовых мигрантов в североафриканское государство ведутся не один месяц. Впервые этот вопрос встал на повестку дня после формирования переходного правительства. Каир предложил Дабибе помощь в восстановлении разрушенных городов.

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мигранты ливия египет разнорабочие
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