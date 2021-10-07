Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир

Эль-Фашир, 7 октября. Турецкая управляющая энергетическая компания, обеспечивающая светом жителей города Эль-Фашир на западе Судана, отключила со вторника подачу электричества из-за неуплаты долгов со стороны федерального финансового ведомства.

Такие меры предпринимаются уже не в первый раз, сообщил генеральный директор министерства инфраструктуры развития Северного Дарфура Абдул Шафи Абдалла Адам. Так, 24 августа жители города уже оставались без света по той же причине. Чиновник добавил, что центральное правительство и власти штата прилагают все необходимые усилия для уплаты счетов и возвращения поставок электроэнергии в Эль-Фашир.

Регулярные отключения заставляют граждан восточноафриканского государства выходить на массовые демонстрации с требованием предоставления основных услуг населению. В минувшем августе вспыхнули протесты на востоке страны, где полностью обесточенным оказался центр штата Красное море город Порт-Судан. Причина та же — правительство задолжало турецкой барже, снабжающей регион электричеством, около 30 млн долларов.

Страна переживает острый экономический кризис. Жители страдают от голода, нехватки жизненно важных товаров и дефицита услуг. Проводимые правительством реформы, разработанные совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком, привели к отмене государственного субсидирования важнейших товаров и продуктов питания, что вызвало еще большее недовольство населения.