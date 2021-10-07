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В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии

  /   Обновлено: 07 октября 2021 16:35
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Санкт-Петербург, 7 октября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый петербуржец. Следствие установило, что он распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в одной из социальных сетей.

Следователи предъявят ему в ближайшее время обвинение. Ходатайство об аресте направлено в суд. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем извращенец из Выборга пойдет под суд за изнасилование ребенка и изготовление порно. Педофил в течение десяти лет совершал преступления в отношении своей малолетней родственницы.

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