В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии

Санкт-Петербург, 7 октября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый петербуржец. Следствие установило, что он распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в одной из социальных сетей.

Следователи предъявят ему в ближайшее время обвинение. Ходатайство об аресте направлено в суд. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем извращенец из Выборга пойдет под суд за изнасилование ребенка и изготовление порно. Педофил в течение десяти лет совершал преступления в отношении своей малолетней родственницы.