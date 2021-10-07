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Секретный военный городок сняли с дрона в Черниговской области
Общество

Любеч-1 — село в Черниговской области. Военнослужащие были переселены сюда осенью 1976 года. В период холодной войны радиолокационная станция «Дуга» предназначалась для отслеживания запуска ракет из США.  Существует информация, что военные НАТО называли ее «русским дятлом». Объясняется это достаточно логически: когда включали радарную установку, по радио в европейских странах можно было услышать характерный стук.

С дрона видно, что объект окружен густыми лесами. Ранее на советских картах он обозначался как база отдыха. Любеч-1 носил секретный статус и мало кто знал о его существовании. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции спрятанный в лесах радиолокационный комплекс попал под радиоактивное излучение и был закрыт. Город и внешне напоминает Припять: те же пятиэтажные дома, детские сады, школы. К сожалению саму антенну увидеть не удастся, ее демонтировали в 2005 году, а воинскую часть расформировали.

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