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Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
Весь мир
Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Хартум, 7 октября. Ассоциация профессиональных фармацевтов (АПФ) Судана назвала ситуацию с лекарствами в стране катастрофической, а политику властей в данной сфере — преступлением против граждан.

Заявление профсоюза прозвучало сразу после выступления официального представителя переходного правительства. В нем указывалось, что запас жизненно важных препаратов и растворов для внутривенных инъекций находится на грани истощения. Причиной такой ситуации является якобы закрытие порта и национальной дороги на востоке страны, где третью неделю подряд продолжаются массовые протесты.

«Отсутствие лекарств — это безмолвное оружие, с которым сталкивается суданский народ в течение двух лет», — отмечено в публикации АПФ на странице в Facebook.

Члены ассоциации утверждают, что правительство оправдывает закрытие трассы для движения, признавая тем самым наличие региональной проблемы, что можно рассматривать как попытку манипулирования и введения в заблуждение общественного мнения. В то же время профсоюз обвинил власти в отказе от предоставления жизненно важных препаратов.

В заявлении добавлено, что решение кабмина от 2 января об отмене выделения доли экспортной выручки на закупку фармацевтической продукции без поиска альтернативной политики, а также нарушения финансирования поставок медицинских товаров и накопление долгов привели к катастрофической ситуации.

«Мы предупреждали об этом и раньше, но правительство на различных его уровнях никак не отреагировало на наши призывы», — говорится в сообщении АПФ.

Пресс-секретарь Совета министров заявил 3 октября, что продолжение закрытия гавани Порт-Судана и национальной дороги приведет к полному отсутствию товаров и поставок электричества, а также к остановке производства жизненно необходимой продукции. Страна и без того переживает острейший экономический кризис, усугубившийся проводимыми переходными властями во главе с премьером Абдаллой Хамдоком реформами.

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судан
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