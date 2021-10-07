Шойгу: Вооруженные силы России выполнили план боевой подготовки на 2021 год

Москва, 7 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что планы боевой подготовки Вооруженных сил РФ на 2021 год полностью выполнены.

Министр отметил, что в боевой учебе личного состава используется наработанный опыт и новые способы применения войск.

«Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысячи тактических учений, включая межвидовые и двусторонние», — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, министр проинформировал о создании нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе. По его словам, данные шаги предпринимаются в ответ на увеличивающиеся угрозы безопасности России.

Напомним, с 10 по 16 сентября 2021 года на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2021». В маневрах приняли участие 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом 13 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Шойгу побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за основным этапом маневров.