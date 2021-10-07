Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 16:39
16:38
Общество
Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Самаре
16:36
Происшествия
Бывший министр из Калмыкии попытался купить у аферистов должность губернатора Чукотки
16:35
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
16:34
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
16:34
Общество
Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине
16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
16:33
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
16:33
Весь мир
Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир
16:31
Общество
Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года
16:29
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
Все новости

Шойгу: Вооруженные силы России выполнили план боевой подготовки на 2021 год

  /   Обновлено: 07 октября 2021 16:26
Армия
Шойгу: Вооруженные силы России выполнили план боевой подготовки на 2021 год
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 7 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что планы боевой подготовки Вооруженных сил РФ на 2021 год полностью выполнены.

Министр отметил, что в боевой учебе личного состава используется наработанный опыт и новые способы применения войск.

«Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысячи тактических учений, включая межвидовые и двусторонние», — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

Кроме того, министр проинформировал о создании нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе. По его словам, данные шаги предпринимаются в ответ на увеличивающиеся угрозы безопасности России.

Напомним, с 10 по 16 сентября 2021 года на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2021». В маневрах приняли участие 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом 13 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Шойгу побывали на полигоне Мулино в Нижегородской области, где наблюдали за основным этапом маневров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу: Вооруженные силы России выполнили план боевой подготовки на 2021 год
россия минобороны рф шойгу план боевой подготовки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru