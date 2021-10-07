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Международная «тройка» поддержала замглавы Суверенного совета на пути к миру в Судане
Весь мир
Международная «тройка» поддержала замглавы Суверенного совета на пути к миру в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 7 октября. Международная «тройка» (США, Великобритания и Норвегия), ООН, а также Африканский союз высоко оценили усилия, предпринятые первым заместителем председателя Суверенного совета Судана и командующим Силами быстрой поддержки (СБП) генерал-полковником Мухаммадом Хамданом Дагло, известным как Хамидти, для обеспечения безопасности на пути к справедливым и свободным выборам. Об этом сообщает издание Assayha.

Эксперт по стратегическим исследованиям Мухаммед Али Торшин подчеркнул, что Вашингтон, Лондон и Осло готовы содействовать хартумскому политику в стремлении достичь мира в республике.

«Выполнение условий Джубинского соглашения по Судану является необходимым для плавного демократического перехода к плебисциту», — считает аналитик.

Правозащитник Абдулрахман аль-Касим, в свою очередь, назвал группу политических сил, которые препятствуют планам страны на пути к стабильности и безопасности.

«Национальная партия Умма, Суданский конгресс, партия Баас и Федеральное собрание. Они, как токсичные раковые железы, стремятся отравить этапы переходного периода и помешать Суверенному совету достичь мира в республике», — добавил эксперт.

По его мнению, Хартум нуждается во вдохновляющем лидере, который спасет страну от угрозы фрагментации и приведет ее к безопасности, а также обеспечит хотя бы минимум достойной жизни в условиях нынешнего экономического кризиса. Хамидти является одним из таких людей, считает правозащитник.

Мухаммад Хамдан Дагло стал ключевой фигурой в вопросе достижения мира между переходным правительством и вооруженными движениями Суданского революционного фронта (СРФ). Благодаря его усилиям и организационным способностям удалось собрать за столом переговоров многочисленные партии и добиться подписания Джубинского соглашения в октябре 2020 года.

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судан хамидти дагло
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