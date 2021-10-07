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Шойгу заявил о формировании нескольких крупных соединений в Сухопутных войсках РФ с 2019 года
Армия
Шойгу заявил о формировании нескольких крупных соединений в Сухопутных войсках РФ с 2019 года
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 7 октября. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают процесс своего обновления и количественного расширения в соответствии с планами высшего руководства страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил об образовании только в Сухопутных войсках ВС РФ нескольких крупных соединений за два последних года, он рассказал об этом в ходе очередного заседания коллегии военного ведомства.

«С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий. […] Сформированы одна мотострелковая дивизия, четыре бригады, а также 27 воинских частей армейского и дивизионного комплектов войск», — подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны РФ сообщил об использовании новейшей боевой техники во время российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». О возможности появления в составе ВМФ РФ нового Арктического флота для защиты Северного морского пути и российских полярных владений информировал «Царьград».

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россия шойгу вс рф сухопутные войска
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