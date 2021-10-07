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Депутат Вострецов: Путь к космосу начинается со школьной скамьи
Общество
Депутат Вострецов: Путь к космосу начинается со школьной скамьи
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 6 октября председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко посетили школу №639 Невского района Санкт-Петербурга.

Гости приехали на встречу, чтобы отметить победителей конкурса детского рисунка, посвященного первому запуску спутника на орбиту Земли. Такие встречи позволяют ребятам вживую пообщаться с космонавтами, представителями одной из почетнейших профессий.

«Мы уже много лет проводим подобные мероприятия, это не просто пропаганда и встреча с героем, это возможность для ребят попробовать свои силы в этом направлении в будущем. Чего стесняться, все-таки первый человек в космосе — наш соотечественник Юрий Гагарин, как, впрочем, и первый киноэкипаж. Мы гордились и будем этим гордиться, а чтобы наша страна и впредь оставалась ведущей космической державой, нам необходимо вести такую работу. Космонавты рождаются здесь, в школах,  это их первые погружения в материал, а дальше следует просто системная кропотливая работа. И вот ты уже на орбите», — сказал Вострецов.

Летчик-космонавт рассказал школьникам о первом запуске спутника на орбиту Земли
Федеральное агентство новостей  / 

Андрей Борисенко рассказал, как в свой первый «космический полет» он отправился со своим другом под дедовским столом на перевернутых стульях и с вырезанными из журналов картинками приборов. Так прошло лет 40, прежде чем он ступил на борт настоящего космического корабля.

Символично, что встреча прошла в день рождения президента Владимира Путина. Ребята и гости от всей души пожелали главе государства крепчайшего здоровья и стальных нервов.

«Мы гордимся нашей страной и нашим президентом. Верим, что первый человек, который полетит на Марс, будет русский парень», — сказали школьники.

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