Депутат Вострецов: Путь к космосу начинается со школьной скамьи

В среду, 6 октября председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко посетили школу №639 Невского района Санкт-Петербурга.

Гости приехали на встречу, чтобы отметить победителей конкурса детского рисунка, посвященного первому запуску спутника на орбиту Земли. Такие встречи позволяют ребятам вживую пообщаться с космонавтами, представителями одной из почетнейших профессий.

«Мы уже много лет проводим подобные мероприятия, это не просто пропаганда и встреча с героем, это возможность для ребят попробовать свои силы в этом направлении в будущем. Чего стесняться, все-таки первый человек в космосе — наш соотечественник Юрий Гагарин, как, впрочем, и первый киноэкипаж. Мы гордились и будем этим гордиться, а чтобы наша страна и впредь оставалась ведущей космической державой, нам необходимо вести такую работу. Космонавты рождаются здесь, в школах, это их первые погружения в материал, а дальше следует просто системная кропотливая работа. И вот ты уже на орбите», — сказал Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

Андрей Борисенко рассказал, как в свой первый «космический полет» он отправился со своим другом под дедовским столом на перевернутых стульях и с вырезанными из журналов картинками приборов. Так прошло лет 40, прежде чем он ступил на борт настоящего космического корабля.

Символично, что встреча прошла в день рождения президента Владимира Путина. Ребята и гости от всей души пожелали главе государства крепчайшего здоровья и стальных нервов.