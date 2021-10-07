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Экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Экономика
Экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Федеральное агентство новостей  / 

Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня. Это следует из данных Московской биржи.

Рубль избыточно силен

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова заметила, что сейчас почти все внешние факторы работают в пользу рисковых активов и рубля в том числе. Это и дорогая нефть — локальная коррекция ничего не значит, — и нормализация отношений между США и Китаем, и готовность американских законодателей решать вопрос с госдолгом.

Экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Федеральное агентство новостей  / 

«Техническая картина в паре доллар и рубль демонстрирует развитие нисходящего тренда с целью на 71,40 рубля за доллар США. Рубль избыточно силен, и это минус для внутренних производителей, так как их товары становятся менее конкурентоспособными на мировой арене», — пояснила Анна Бодрова.

Нефтяные ралли

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев выразил мнение, что причина сегодняшнего нового укрепления курса рубля к доллару — продолжение ралли нефтяных и газовых цен. Несмотря на вчерашнее снижение природного газа на хабе в Европе, прогнозы обещают новый рост котировок (и сырье наверняка будет торговаться в несколько раз дороже прошлогодних уровней до конца зимнего отопительного сезона в ЕС и Азии). Нефть стабилизируется на уровне 80 долларов за баррель, а стоимость российского сорта Urals превысила цену марки Brent.

«Кроме того, отечественные компании-экспортеры в этом месяце должны выплатить в бюджет в виде акцизов, налога на прибыль и НДС порядка 24 млрд долларов. Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на ОФЗ у нерезидентов остается высоким. Если текущие тенденции продолжатся, то и курс рубля может остаться на текущих уровнях, хотя вряд ли укрепится еще сильнее», — пояснил Артем Деев.

Ранее топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода рассказал, что рост котировок нефти и газа послужил хорошим стимулом для рубля. Текущая ситуация является практически идеальной для российской валюты.

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