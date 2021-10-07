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УЕФА назвал дату жеребьевки квалификационного турнира Евро-2024

  /   Обновлено: 07 октября 2021 16:04
Спорт
УЕФА назвал дату жеребьевки квалификационного турнира Евро-2024
Uefa.com  /  Union of European Football Associations

Ньон, 7 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил дату жеребьевки отборочного турнира к континентальному первенству 2024 года.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что жеребьевка квалификационного турнира к Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года в Германии. Мероприятие примет фестивальный зал Франкфуртской ярмарки, вмещающий до 15 тысяч человек. По итогам жеребьевки 54 национальные команды будут распределены по группам, 23 сборные завоюют путевки на континентальное первенство.

Чемпионат Европы 2024 года примет Германия. Матчи турнира пройдут в десяти немецких городах. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

Ранее УЕФА сообщил о назначении испанской бригады арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом на матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Поединок на казанском стадионе «Ак Барс Арена» пройдет 8 октября.

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