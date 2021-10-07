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Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
Политика
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин, вероятно, присоединится к мероприятию очно. Валдайский форум пройдет с 18 по 21 октября в Сочи.

Дискуссионный клуб был основан в 2004 году в Великом Новгороде. Мероприятие проходит каждый год, в нем участвуют российские политики, включая Владимира Путина. Президент во время выступлений затрагивает актуальные вопросы о ситуациях в России и мире. Участниками также становились глава МИД Сергей Лавров, депутат Госдумы Владимир Жириновский, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и многие другие.

Сегодня, 7 октября, глава государства отмечает день рождения. Несмотря на праздник, он провел уже несколько международных переговоров.

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путин песков валдай
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