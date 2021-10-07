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Британский суд признал причастность эмира Дубая ко взлому телефона бывшей жены
Весь мир
Британский суд признал причастность эмира Дубая ко взлому телефона бывшей жены
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press: I-Images / ZUMAPRESS.com /Gustavo Valiente / Keystone Press Agency

Лондон, 7 октября. Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что эмир Дубая Мухаммад бин Рашид Аль Мактум причастен ко взлому телефонов своей бывшей жены принцессы Хайи бинт аль-Хусейн.

Согласно постановлению, для этого шейх Объединенных Арабских Эмиратов использовал программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской фирмой NSO и поставляемое иностранным государствам для отслеживания угроз их национальной безопасности. Жертвами его действий стала не только Хайя, но и ряд лиц из ее окружения, включая адвоката Фиону Шеклтон.

О факте взлома принцессе сообщила жена бывшего премьер-министра Великобритании Шери Блэр, которая является известным юристом и одним из внештатных советников NSO. Согласно расследованию экспертов университета Торонто, с телефона Хайи было похищено около 265 мегабайт данных, что приблизительно соответствует 24 часам аудиозаписи или 500 фотографиям, однако более точной информации получить не удалось.

Судьба принцессы

Принцесса, которая также является сводной сестрой короля Иордании Абдаллы II, в 2019 году бежала в Великобританию вместе с двумя детьми, опасаясь наказания из-за подозрений в романе со своим телохранителем. Впоследствии Мухаммад бин Рашид неоднократно предпринимал попытки вернуть детей в ОАЭ, однако британские суды не удовлетворили его иски.

При этом ранее шейх обвинялся в похищении своих дочерей от другого брака, Шамсы и Латифы. Первая была около 20 лет назад доставлена в Дубай прямо с улиц Кембриджа, а вторая задержана при попытке бегства из Эмиратов в 2018-м. В последнем случае, как сообщили правозащитники, для слежки за своей целью спецслужбы ОАЭ также использовали Pegasus.

Судья Эндрю Макферлайн признал причастность эмира по всем указанным событиям и вынес ему обвинительный вердикт по делу взлома телефонов бывшей жены шейха и ее окружения, назвав это «злоупотреблением доверием и должностными полномочиями». Согласно его постановлению, дети останутся со своей матерью.

«Как показывают предыдущие факты, отец, являясь главой правительства ОАЭ, готов использовать инструменты государства для достижения личных целей, которые он считает правильными… Он готов прибегнуть к привлечению своих доверенных лиц, действия которых нарушают законодательство Великобритании», — сказал Макферлайн.

Согласно его выводам, шейх Мухаммад неоднократно прибегал к запугиваниям жены и расширил ранее введенные против него ограничения на покупку недвижимости в районе проживания Хайи. Причиной стало то, что работающие на шейха лица пытались купить особняк стоимостью 30 млн фунтов стерлингов, окна которого выходят на поместье принцессы неподалеку от Лондона. Это было расценено как попытка слежки и оказания давления.

Чем скандал грозит эмиру

Несмотря на то, что данное решение суда не равносильно уголовному обвинению, в дальнейшем оно может повлиять на контакты шейха с его детьми. Также после раскрытия информации о взломе телефонов NSO расторгла контракт с ОАЭ. Компания сообщила, что принимает необходимые меры, если получает доказательства неправомерного использования своего программного обеспечения.

Мухаммад бин Рашид Аль Мактум отверг выводы британского суда, заявив, что они недостаточно обоснованы.

«Кроме того, выводы были основаны на доказательствах, которые не были раскрыты мне или моим советникам. Поэтому я утверждаю, что обвинения предъявлены несправедливо», — подчеркнул шейх.

Группа его адвокатов несколько месяцев пыталась помешать судебному процессу, оспаривая сообщения об ответственности эмира Дубая. В частности, они указывали на то, что в деле могут быть замешаны и другие стороны, например, Саудовская Аравия и Иордания. Однако Макферлайн отверг подобные предположения, расценив эту возможность как ничтожно малую и подвергнув юристов Мухаммада бин Рашида критике за непрофессиональный подход. Сам шейх отказался прибывать в суд, так как не признал ни себя, ни свое государство причастными к этому делу.

Тем не менее сообщения о нарушении прав человека в ОАЭ, в частности, притеснения журналистов и инакомыслящих, а также инциденты с похищениями принцесс Шамсы и Латифы, неоднократно давали повод для критики в адрес властей Эмиратов. Информацию о ведении слежки за нежелательными лицами в прошлом месяце раскрыли и трое бывших сотрудников разведки США, которые работали в качестве хакеров на правительство ОАЭ и были осуждены на крупные штрафы в своей стране за эту деятельность.

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