Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине

Мемориальные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Бабьем Яре, проходящие на этой неделе в Киеве, ознаменовались скандалом. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отрицает трагедию Бабьего Яра и фальсифицирует историю. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СССР якобы «замалчивал» трагедию Бабьего Яра, причем такую вопиющую ложь он сказал, находясь рядом с советским мемориалом жертвам трагедии.

Почему киевские власти оказались в столь двусмысленном положении в столь щепетильной теме, как поминовение жертв геноцида? Все дело в предельно двуличном отношении к памяти о жертвах Великой Отечественной войны в целом и к еврейским потерям в ходе Холокоста, к которым были напрямую причастны нынешние «герои» Украины. Подробности в материале публициста и политолога Алексея Анпилогова.

Ложь, от которой никуда не убежать

В своей речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние мероприятия в память о жертвах Бабьего Яра стали «тестом на единомышленников», подразумевая присутствие на 80-й годовщине трагедии президентов Германии и Израиля Франк-Вальтера Штайнмайера и Ицхака Герцога. При этом он подчеркнул, что гости этот тест «успешно сдали». Об этом украинский лидер заявил в ходе выступления в среду, на территории советского мемориала, посвященного трагедии Бабьего Яра.

Суть происходившего в Бабьем Яре Зеленский описал достаточно точно: нацисты сгоняли евреев в овраг и расстреливали, а затем засыпали землей, многих живьем. Однако не преминул тут же упомянуть в негативном ключе СССР, обвинив Советский Союз в том, что он якобы «умалчивал» о трагедии Бабьего Яра.

Такое заявление вызвало только недоумение историков и всех, кто знает о трагедии Бабьего Яра. Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии с сентября 1941 года и вплоть до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Поскольку расстрелы носили массовый и бессудный характер и проводились карательными командами, данные о числе погибших в Бабьем Яре до сих пор разнятся. Уже на Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной советской государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более чем 100 тысячах погибших в Бабьем Яре. Впоследствии эти данные постоянно дополнялись и уточнялись, и сегодня речь идет уже о цифре 200 тысяч погибших, из которых большую часть составляет около 150 тысяч евреев.

В СССР трагедия Бабьего Яра никогда не замалчивалась: еще 13 марта 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У №378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра». В соответствии с этим документом началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Впоследствии в парке появился еще один монумент — «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецкими оккупантами в Бабьем Яре», который был открыт в июле 1976 года и представляет собой многофигурную композицию из бронзы.

Федеральное агентство новостей /

Во все тяжкие

Однако еще более одиозными заявлениями отметился министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. На презентации документального фильма о Бабьем Яре он заявил, что в урочище под Киевом «лежат жертвы двух тоталитарных режимов». Такое заявление прозвучало достаточно привычно для современных украинских политиков, однако особенность его была в том, что касалось оно не их предельно одиозной оценки Второй мировой войны в целом, а именно жертв массового геноцида евреев, Холокоста.

Эту особенность заявления подметил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который прямо заявил, что такое выступление министра Ткаченко — это открытая фальсификация истории и отрицание Холокоста. По его словам, отнюдь не СССР, а нацистская Германия поставила перед собой цель уничтожить всех евреев мира, что называлось «окончательным решением еврейского вопроса». В то время как именно Советский Союз защитил евреев от полного уничтожения и одержал победу над гитлеровской Германией ценой невероятных усилий и страшных человеческих и материальных потерь.

Глава комитета напомнил, что «Холокост происходил не только на территории Украины, но и в других, оккупированных и не очень, странах Европы, где никогда не было тоталитарных режимов». Кроме того, Долинский прямо заявил:

«Красная армия и союзники стали на пути нацистов и уничтожили их, тем самым предотвратив “окончательное решение еврейского вопроса”. Благодаря миллионам украинцев разного этнического происхождения, среди которых был и мой дедушка Герш Хайченко, часть моей семьи была спасена».

В то же время, продолжил глава Еврейского комитета, именно на нынешних «героях» Украины лежит вина в трагедии Бабьего Яра и в многочисленных жертвах среди еврейского населения Украины.

«Их убили немецкие нацисты и местные коллаборанты. Они организаторы и исполнители массового убийства шести миллионов евреев, в том числе полутора миллионов украинских евреев», — заявил Долинский.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Чествование нацистских коллаборантов

Украинские власти уже давно ведут «ползучую» политику реабилитации украинских пособников гитлеровской Германии. Этот позорный и лживый процесс уже коснулся и жертв Бабьего Яра, причем задолго до нынешних мероприятий.

Еще в феврале 1992 года властями Украины был установлен крест в память о 621 расстрелянном члене «Организации украинских националистов» (ОУН1), которые тоже были убиты немцами в Бабьем Яре. Впоследствии этот крест был заменен мемориалом, где появились плиты с фамилиями и именами расстрелянных членов ОУН.

Одним из первых имен на мемориале числился Созонтий Пиндуляк. Это член Буковинского куреня, участник погромов и массовых убийств евреев в Черновцах, Виннице, Житомире и Киеве. Во время войны Пиндуляк вступил в 115-й шуцманшафт-батальон вспомогательной полиции в Киеве, где служил замкомандира роты. Позднее полицай был пойман на спекуляции продуктами питания, арестован немцами и посажен в лагерь.

Уже в 1943 году в селе Арестов Ровенской области Пиндуляк лично задушил 6 фольскдойче — украинцев с немецкими корнями. Там же убил 2 советских партизан и 26 мирных поляков. В 1944 году его наконец арестовали советские органы безопасности и повесили.

А теперь имя Пиндуляка написано на мемориале в Бабьем Яре.

Так что в заявлениях Зеленского и Ткаченко мало удивительного, но гораздо больше страшного и подлого. Они просто пытаются фальсифицировать историю, причем сделать это на основе самых трагических и кровавых страниц Второй мировой войны.

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