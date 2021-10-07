Ростовские власти не смогли отсудить землю у аквапарка «Осьминожек»

Ростов-на-Дону, 7 октября. Администрация донской столицы не смогла отсудить землю под строительство новых высоток у аквапарка «Осьминожек». Арбитражный суд вопреки ожиданиям чиновников занял сторону Росреестра и аквапарка, отказав в удовлетворении заявления.

Из сообщения областного Арбитражного суда следует, что городской департамент имущественно-земельных отношений не смог расторгнуть договор аренды земельного участка, где располагается аквапарк. Суд принял решение сохранить действие договора и оставить возможность его расторжения, если у департамента будут для этого основания.

Дело в том, что земля площадью 2,4 га с 2007 года находится в аренде у аквапарка. Сотрудники ДИЗО уверены, что земля использовалась не по назначению, так как по документам земля выделялась под городской парк. Однако совладельцы фирмы ООО «Аква-Парк», выступающие на суде третьим лицом, были не согласны с претензией и уверяли, что выделенная земля используется по назначению.

Причиной иска, как полагают предприниматели и сотрудники Россестра, к которым и была обращена первоначальная претензия, стала связь аквапарка «Осьминожек» с преступной группой Бабевых, которые проходят по делу об аксайских рынках, но оказалось, что семья Бабаевых еще в 2020 году вышла из числа соучредителей аквапарка.

Ранее ФАН сообщал, что ростовскому аквапарку «Осьминожек», совладельцами которого была семья Бабаевых, готовят судьбу аксайских рынков. Выяснилось, что пятнадцать лет назад эта земля выдавалась под городской парк, но не под водные горки.