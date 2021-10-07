Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 18:08
18:05
Весь мир
Совет Безопасности подвел итоги заседания по высылке сотрудников ООН из Эфиопии
18:03
Политика
Известный французский журналист Мейсан рассказал ФБР о преследованиях со стороны Запада
18:00
Общество
Андрей Норкин рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про Кличко и метро
17:58
Экономика
Остановка торгов газом на Санкт-Петербургской бирже вызвана ранним началом отопления в РФ
17:58
Новороссия
Донбасс сегодня: Горловка под огнем 120-мм минометов, солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев
17:58
Весь мир
Федеральный судья в США заблокировал скандальный закон о запрете абортов в Техасе
17:57
Общество
Доктор Мясников предупредил россиян о высоком содержании гормонов и антибиотиков в воде
17:56
Армия
Российские и монгольские военные применили на учениях автомобили Unimog с советскими ЗУ-23-2
17:54
Общество
Секретный военный городок сняли с дрона в Черниговской области
17:54
Весь мир
Валютные резервы Туниса уменьшились в 2021 году на 9,5%
Все новости

Ростовские власти не смогли отсудить землю у аквапарка «Осьминожек»
Общество
Ростовские власти не смогли отсудить землю у аквапарка «Осьминожек»
pixabay.com  /  PD

Ростов-на-Дону, 7 октября. Администрация донской столицы не смогла отсудить землю под строительство новых высоток у аквапарка «Осьминожек». Арбитражный суд вопреки ожиданиям чиновников занял сторону Росреестра и аквапарка, отказав в удовлетворении заявления.

Из сообщения областного Арбитражного суда следует, что городской департамент имущественно-земельных отношений не смог расторгнуть договор аренды земельного участка, где располагается аквапарк. Суд принял решение сохранить действие договора и оставить возможность его расторжения, если у департамента будут для этого основания.

Дело в том, что земля площадью 2,4 га с 2007 года находится в аренде у аквапарка. Сотрудники ДИЗО уверены, что земля использовалась не по назначению, так как по документам земля выделялась под городской парк. Однако совладельцы фирмы ООО «Аква-Парк», выступающие на суде третьим лицом, были не согласны с претензией и уверяли, что выделенная земля используется по назначению. 

Причиной иска, как полагают предприниматели и сотрудники Россестра, к которым и была обращена первоначальная претензия, стала связь аквапарка «Осьминожек» с преступной группой Бабевых, которые проходят по делу об аксайских рынках, но оказалось, что семья Бабаевых еще в 2020 году вышла из числа соучредителей аквапарка.

Ранее ФАН сообщал, что ростовскому аквапарку «Осьминожек», совладельцами которого была семья Бабаевых, готовят судьбу аксайских рынков. Выяснилось, что пятнадцать лет назад эта земля выдавалась под городской парк, но не под водные горки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовские власти не смогли отсудить землю у аквапарка «Осьминожек»
аквапарк ростов на дону арбитражный суд осьминожек бабаевы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru