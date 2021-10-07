Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 16:38
16:36
Происшествия
Бывший министр из Калмыкии попытался купить у аферистов должность губернатора Чукотки
16:35
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
16:34
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
16:34
Общество
Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине
16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
16:33
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
16:33
Весь мир
Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир
16:31
Общество
Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года
16:29
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
16:29
Весь мир
Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
Все новости

Сотникова выбыла из «Ледникового периода» после травмы Давы
Шоу-бизнес
Сотникова выбыла из «Ледникового периода» после травмы Давы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 октября. Российская фигуристка Аделина Сотникова покинула шоу Первого канала «Ледниковый период» в новом сезоне. Спортсменке не смогли найти нового партнера после того, как выступавший с ней рэпер и блогер Дава получил травму.

Сотникова несколько месяцев обучала Давида Манукяна (настоящее имя Давы) тонкостям фигурного катания, но практически перед стартом проекта он серьезно повредил руку. На место блогера предлагали кандидатуры певцов Сергея Лазарева, Артема Качера, Вани Дмитриенко и многих других знаменитостей.

«Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности», — пояснила продюсер фигуристки Анастасия Ивка в беседе со «СтарХитом».

Когда надежда подобрать нового партнера была потеряна, актер Игорь Жижикин предложил взять в проект звезду сериала «Мажор» и фильма «Девятаев» Павла Чинарева. Артист даже приехал на лед и продемонстрировал потрясающие навыки в фигурном катании. Кроме того, Чинарев подходит под формат «Ледникового периода», поэтому они с Сотниковой могли бы составить потрясающую пару, отметила продюсер спортсменки.

«Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению. Поэтому мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет — ребята ежедневно тренируются», — добавила Ивка.

Сотникова заняла место приглашенного члена жюри в первом выпуске «Ледникового периода». Даве тоже удалось побывать в судейском кресле после вылета с проекта в качестве участника.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сотникова выбыла из «Ледникового периода» после травмы Давы
ледниковый период сотникова дава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru