Сотникова выбыла из «Ледникового периода» после травмы Давы

Москва, 7 октября. Российская фигуристка Аделина Сотникова покинула шоу Первого канала «Ледниковый период» в новом сезоне. Спортсменке не смогли найти нового партнера после того, как выступавший с ней рэпер и блогер Дава получил травму.

Сотникова несколько месяцев обучала Давида Манукяна (настоящее имя Давы) тонкостям фигурного катания, но практически перед стартом проекта он серьезно повредил руку. На место блогера предлагали кандидатуры певцов Сергея Лазарева, Артема Качера, Вани Дмитриенко и многих других знаменитостей.

«Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности», — пояснила продюсер фигуристки Анастасия Ивка в беседе со «СтарХитом».

Когда надежда подобрать нового партнера была потеряна, актер Игорь Жижикин предложил взять в проект звезду сериала «Мажор» и фильма «Девятаев» Павла Чинарева. Артист даже приехал на лед и продемонстрировал потрясающие навыки в фигурном катании. Кроме того, Чинарев подходит под формат «Ледникового периода», поэтому они с Сотниковой могли бы составить потрясающую пару, отметила продюсер спортсменки.

«Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению. Поэтому мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет — ребята ежедневно тренируются», — добавила Ивка.

Сотникова заняла место приглашенного члена жюри в первом выпуске «Ледникового периода». Даве тоже удалось побывать в судейском кресле после вылета с проекта в качестве участника.