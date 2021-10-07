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Пентагон передал американским военным опытную батарею гиперзвукового комплекса Dark Eagle
Армия
Пентагон передал американским военным опытную батарею гиперзвукового комплекса Dark Eagle
wikipedia.org  /  United States Navy /Public Domain

Вашингтон, 7 октября. Опытная батарея гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle поступила на вооружение американских военных. Комплекс был создан в рамках проекта Long-Range Hypersonic Weapon.

Вооружение поступило в распоряжение артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии армии США, дислоцированной на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Военным передали учебные образцы и опытную батарею гиперзвукового комплекса Dark Eagle.

Новый ракетный комплекс устанавливается на грузовое шасси. В состав батареи входит операционный центр, управляющий четырьмя пусковыми установками. В основе комплекса лежит управляемая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body, носителем которой является баллистическая ракета All-Up-Round. По данным Пентагона, радиус действия Dark Eagle достигает 2,7 тысячи километров.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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сша ракеты гиперзвуковой комплекс
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