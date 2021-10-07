Адвокат Саакашвили: экс-президенту Грузии намеренно ухудшают условия содержания

Рустави, 7 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, содержащийся в тюрьме города Рустави, не теряет присутствия духа, но надзиратели делают все, чтобы ухудшить условия его содержания. Правду о пребывании политика в заключении рассказал адвокат Бека Басилая.

Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам — об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Срок тюремного заключения составляет шесть лет и три года соответственно. Сразу после попадания за решетку политик объявил о начале бессрочной голодовки, а благодаря Басилая в Сеть просочилась правда о том, как с бывшим главой государства обращаются в грузинской тюрьме. Как оказалось, у экс-президента отобрали некоторые предметы первой необходимости, включая даже матрас.

«Миша чувствует себя очень энергично несмотря на седьмой день голодовки... Руководство страны пытается ухудшить ему условия пребывания в камере, это касается вопроса телевизора и предоставления матраса... он находится в условиях ниже нормы», — подчеркнул адвокат в ходе беседы с представителями прессы.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на конспиративной квартире в Тбилиси. Вскоре после заключения политика в тюрьму власти Украины, гражданином которой он является, подняли вопрос о выдаче одиозного деятеля Киеву, однако запрос был отклонен. Также в глобальную сеть попало видео момента заключения Саакашвили — как оказалось, силовики ворвались в его укрытие во время застолья с водкой и хинкали. Ролик вызвал бурный общественный резонанс.