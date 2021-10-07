Скандальные ток-шоу изменили телеведущего Андрея Малахова

Москва, 7 октября. Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что его коллега Андрей Малахов сильно изменился, превратившись в «функцию» ток-шоу.

Леонид Якубович стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в эфире которого поделился своим видением профессии телевизионщика. По его мнению, сейчас личность ведущего отходит на второй план из-за усиления роли редакторов программы. Именно это произошло с Андреем Малаховым, который прославился благодаря ток-шоу «Большая стирка».

«Андрюшку любит камера. Но с течением времени то, что торчит у него в ухе, привело к тому, что у него стали другие глаза. У меня никогда в жизни не было и нет никакого «уха». Но когда тебе все время диктуют, что надо делать, ты начинаешь превращаться в некую функцию», — поделился Якубович.

По словам ведущего, журналист перестал мыслить самостоятельно, у него пропал задор и огонь в глазах. Смотреть такую передачу уже неинтересно, добавил народный артист РФ.

Ранее Якубович заявил, что может отказаться от работы на Первом канале, если Константин Эрнст покинет пост гендиректора. Однако никакой официальной информации об уходе медиаменеджера пока нет.