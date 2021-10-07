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Президент Перу отправил в отставку правительство страны
Весь мир
Президент Перу отправил в отставку правительство страны
 /  Федеральное агентство новостей

Лима, 7 октября. Президент Перу Педро Кастильо объявил об отставке правительства республики во главе с премьер-министром Гвидо Беллидо Угарте. Его место займет бывший председатель конгресса и экологическая активистка Мирта Васкес.

Кастильо обратился к нации, заявив об увольнении премьер-министра, что по перуанскому законодательству влечет за собой отставку всего правительства. Он не уточнил причин своих кадровых решений, сказав лишь, что встреча нового состава состоится в этот же вечер.

«Сегодня я сообщаю стране, что мы приняли отставку премьер-министра, которого мы благодарим за оказанные услуги», — сказал президент в своем обращении.

Сам Беллидо не раскрыл подробностей, отметив лишь, что уходит по просьбе Кастильо. Он также опубликовал в своем Twitter скриншот из фильма «Гладиатор» с подписью «Мы возвращаемся на арену, где наше место».

«Выполнив все функции, соответствующие моему статусу, я подаю в безвозвратную отставку с поста председателя совета министров, как вы и просили», — говорится в письме премьер-министра.

Новый состав

Кастильо сразу же огласил новый состав правительства. Место Беллидо займет бывший председатель конгресса и экологическая активистка Мирта Васкес. Министром образования стал Карлос Галлардо, юстиции — Анибал Торрес, МВД возглавил Луис Роберто Баррансуэла Вите, минздрав — Эрнандо Севальос, а минтруд — Бетсси Чавес. Свои должности сохранили главы минобороны и минэкономики.

«Я благодарна за доверие со стороны президента работать на правительство и реформы, которые нужны государству. Для этой страны женщин и мужчин, которые борются за достойную жизнь без дискриминации и способствуют реальным изменениям», — написала Васкес в своем Twitter сразу после назначения.

Причины отставки

Среди причин отставки правительства во главе с Беллидо перуанские СМИ называют жесткую позицию премьер-министра по национализации природного газа, которая не нравилась оппозиции. После вступления в должность он призвал к прямому участию государства в ключевых экономических областях.

Президент Перу отправил в отставку правительство страны
twitter.com  / Пресс-служба Совета министров Перу

«Мы считаем, что стратегические секторы должны быть в руках правительства», — сказал тогда экс-премьер.

В августе Беллидо впервые в истории страны выступил с речью на языке коренных народов кечуа на конгрессе. Также чиновник стал фигурантом по делу об оправдании терроризма после того, как поддержал маоистскую группировку «Сияющий путь», на счету которой жизни тысяч перуанцев.

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