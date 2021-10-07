Санкт-Петербург находится на втором месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией, и специалисты связывают рост заболеваемости с наступлением четвертой волны пандемии, связанной в основном со штаммом «Дельта».

Напомним, пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. Всего в мире к настоящему времени зарегистрировано свыше 235 миллионов случаев заболевания; подтверждено около 5 миллионов летальных исходов. Эти данные говорят, что пандемия COVID-19 является одной из самых смертоносных в истории человечества.

В мире выявлено несколько штаммов коронавируса, ответственного за пандемию. В настоящее время наиболее опасным и распространенным признан штамм «Дельта» (подробнее — в инфографике ФАН).

Федеральное агентство новостей /

К сожалению, Россия на сегодня является одной из неблагополучных стран по коронавирусу. За все время пандемии в нашей стране подтверждено почти 7,7 млн случаев COVID-19. По данным на 7 октября, за сутки в нашей стране было выявлено 27 550 случаев заболевания, что является рекордным показателем. В Санкт-Петербурге за время пандемии выявлено почти 609,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, по официальным данным, скончалась 21,5 тыс. заболевших.

Ограничения в Петербурге в связи с коронавирусом

Неблагоприятная ситуация по коронавирусу вынуждает власти Северной столицы продлевать ограничительные меры как минимум до 31 октября, а возможно, и дольше.

С чем связан рост заболеваемости в Петербурге

Эксперты связывают рост заболеваемости COVID-19 с началом так называемой четвертой волны пандемии, которая фиксируется во всем мире. В Северной столице, где уровень вакцинированных не достиг требуемых показателей, также наблюдается рост количества заболевших — ежедневная госпитализация составляет от 300 до 500 человек. Это вынуждает власти продлевать ограничения и разворачивать новые коронавирусные койки.

Новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры до 31 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Новые карантинные требования пока не вводятся, но подтверждаются и продлеваются те, которые были введены раньше.

Штраф за маски в Петербурге

Как одно из обязательных предписаний до 31 октября сохраняется требование ношения масок в общественных местах, в том числе в транспорте, на остановках, вокзалах и т. д. Пресс-служба петербургского метрополитена напоминает, что нарушение этого требования влечет за собой наложение штрафа от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Административная ответственность в виде штрафа в размере 4 тыс. руб. также предусмотрена по ч. 2 ст. 8−6-1 городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Повторное аналогичное нарушение карается штрафом до 5 тысяч рублей.

Вакцинация от коронавируса в Петербурге

Также в городе повышаются требования к вакцинации от COVID-19. Согласно решению городских властей, с 1 октября не менее 80% петербургских госслужащих должны быть привиты хотя бы одним компонентом отечественной вакцины либо иметь QR-код, подтверждающий, что его обладатель переболел коронавирусной инфекцией не более полугода назад.

Ограничения массовых мероприятий в Петербурге

По-прежнему ограничено количество зрителей и участников массовых мероприятий. Так, число зрителей спортивных мероприятий в Северной столице не должно превышать тысячу человек. Любое мероприятие, число участников которого превышает 500 человек, следует согласовывать с Роспотребнадзором.

Напомним, в конце августа в Петербурге была разрешена работа аквапарков, аттракционов в закрытых помещениях, развлекательных заведений в торговых центрах, а также детских игровых комнат. При этом все сотрудники вышеперечисленных заведений должны быть вакцинированы или иметь QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции. Также сохраняется требование ношения масок и ограничение по численности посетителей.

Федеральное агентство новостей /

Новые коронавирусные койки

Для купирования четвертой волны пандемии в Петербурге экстренно развернули более двух тысяч дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19. Всего на 6 октября в городе развернуто 7396 коек, на которых проходит лечение 5889 человек.

За последние дни под коронавирус перепрофилированы следующие больницы:

— больница Святителя Луки, 200 коек;

— Николаевская больница, около 400 коек;

— госпиталь для ветеранов на Народной улице, 988 коек;

— Александровская больница, 110 коек;

— 7-й корпус «Ленэкспо», 400 коек;

— больница №33 в Колпино, около 400 коек.

Список будет расширяться.

Удаленка в Петербурге в связи с коронавирусом

Обязательные требования о переводе части сотрудников на удаленку в Петербурге пока не вводились. Такие меры носят рекомендательный характер: руководителям предприятий советуют предоставить возможность удаленно работать гражданам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

Коронавирус в Петербурге: закроют ли школы

Школы в Санкт-Петербурге продолжают работать в очном режиме. Отмечается даже сокращение числа классов, переведенных на дистанционку. Количество школьных классов, переведенных на дистанционное обучение, на 4 октября сократилось с 0,53% до 0,36% от общего количества классов в городе — такую информацию предоставили ФАН в комитете по образованию Петербурга.

По данным ведомства, в связи с заболеваниями ОРВИ и COVID-19 среди школьников на дистанционное обучение переведено 72 класса в 44 школах. Также в городе закрыто 12 групп в 10 детских садах, этот показатель в последнее время не менялся.

Закрытие ресторанов и кафе из-за коронавируса

Заведения общепита, которые не нарушают установленные законом требования, работают в Петербурге в прежнем режиме. Решения о закрытии не принимались, однако вопрос о снятии имеющихся ограничений пока, увы, не стоит. Высока вероятность, что имеющиеся ограничения сохранятся и после 31 октября, когда истечет срок действия нынешнего губернаторского постановления.

Федеральное агентство новостей /

Коронавирус и QR-код, где его взять

Специальный QR-код, который автоматически генерируется на сайте госуслуг, подтверждает прохождение человеком полного курса вакцинации от коронавируса, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста. QR-код может потребоваться при посещении ряда общественных мест, массовых мероприятий либо для зарубежных поездок, а также в других случаях.

Нужен ли QR-код в Петербурге

QR-код для посещения публичных мест могут потребовать там, где есть соответствующие требования Роспотребнадзора. В этом случае человек должен будет подтвердить прохождение вакцинации либо перенесенный не более полугода назад COVID-19. Сертификат о прививке либо справку о перенесенном заболевании можно предъявить как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Повсеместно это требование в Петербурге не вводится. Как правило, такие требования предъявляются к посетителям массовых мероприятий более тысячи человек.

При этом отметим: массовые мероприятия, рассчитанные на более чем три тысячи человек, отменены из-за коронавируса на всей территории России, об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что исключением могут стать случаи, когда мероприятия организуются как свободные от коронавирусной инфекции (в этом случае их участникам как раз и потребуется QR-код).

Как бизнес переживает пандемию

Бизнесу, конечно, приходится нелегко. Но, по сравнению с прошлым годом, когда закрылись все развлекательные площадки и заведения общепита, были отменены культурные мероприятия, ситуация для бизнеса сейчас гораздо лучше. Тем не менее городские власти продолжают предоставлять льготы заведениям малого бизнеса, пострадавшим из-за пандемии, в том числе в вопросах, касающихся арендной платы.

Когда все это закончится

Эксперты считают, что пандемия продлится еще примерно год и справиться с ней удастся, если будет привито не менее 60% граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Ученые полагают, что в перспективе COVID-19 станет сезонной инфекцией, для которой, как и для гриппа, потребуется ежегодная ревакцинация.

К сожалению, в Петербурге с вакцинацией дела обстоят неблестяще. Властям удалось убедить привиться только 1,7 млн жителей из требуемых Минздравом 3,5 млн. Напомним, к 1 сентября федеральное правительство и Роспотребнадзор рекомендовали вакцинировать 60% взрослого населения Северной столицы, но этот показатель так и не был достигнут.

Чтобы как можно скорее избавиться от коронавирусных ограничений, тем, кто еще размышляет, прививаться или нет, нужно оставить сомнения и поспешить в прививочный пункт, предварительно записавшись на сайте «Госуслуги» или по единому телефону 122.