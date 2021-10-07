Глава проекта «Киноуроки в школах России» Меркулов заявил о положительных эмоциях у подростков после просмотра лент

Санкт-Петербург, 7 октября. Какие существуют особенности знакомства детей с проектом «Киноуроки в школах России», в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказали его представители Наталия Родионова и Виктор Меркулов.

Проект преследует цель воспитания подрастающего поколения через просмотр короткометражных и полнометражных детских фильмов. Реакция подростков на такие ленты разная. Наличие отклика — это самое главное, подчеркнула руководитель научного отдела проекта «Киноуроки в школах России» Наталия Родионова.

«Главное, чтобы ребенок не остался равнодушен. А какого рода уже потом возникают комментарии и реакции — это уже задача педагога», — отметила Родионова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Если дети с негативной точки зрения воспринимают ту или иную киноленту, педагогу, вероятно, потребуется помощь психолога. Специалист поговорит с подростками и попытается выяснить причины такой реакции на фильм. Руководитель народного проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов, в свою очередь, убежден, что никакой проблемы с интерпретацией подростками продемонстрированных им лент нет.

«Фильмы 100% вызывают положительные эмоции. Они сейчас чрезвычайно необходимы. Мы видим потребность и у родителей, и у педагогического коллектива, и у детей в поддержке этих фильмов», — добавил Меркулов.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова ранее объяснила, какие дети отличаются большей жестокостью. Чаще всего такое качество характерно для лидера компании. Наиболее жестоки те подростки, которые чувствуют, что родители к ним несправедливы.