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Наводнение повредило древние памятники архитектуры в Китае
Общество

В Китае вышла из берегов река Цзялин. Из-за масштабного наводнения под водой оказались улицы города Лангчжун, население которого превышает 100 тысяч человек.

К счастью, обошлось без жертв — местные власти оперативно организовали эвакуацию жителей и туристов, которые оказались в эпицентре стихии. В безопасные районы было перемещено около 3000 человек.

От наводнения пострадали многие здания, а также исторические памятники города. По данным местного гидрологического бюро, настолько масштабный разлив реки Цзялин случился впервые за 40 лет.

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