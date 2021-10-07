Расходы бюджета на президентские выборы 2024 года вырастут до 33 млрд рублей

Москва, 7 октября. Бюджетные ассигнования, связанные с расходами на деятельность Центризбиркома и на подготовку и проведение выборов президента России, которые пройдут в 2024 году, составят 33 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Предстоящие выборы могут стать самыми дорогими в новейшей истории России. Предыдущее голосование обошлось государству чуть более чем в 14 млрд рублей. В 2012 году на организацию и проведение кампании было потрачено 10,37 млрд рублей, а в 2008 году — 4,93 млрд рублей, пишет РБК.

Как объяснил юрист Денис Паньшин, увеличение финансирования выборов может быть связано с расширением и внедрением в 2024 году электронного голосования. По словам специалиста, развитие цифровых технологию отнюдь не дешевый процесс. Он подчеркнул, что цифровизация также предполагает расходы на кибербезопасность.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По его словам, главными приоритетами документа являются меры, направленные на выполнение посланий президента, финансирование социальных обязательств и реализацию национальных проектов.