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Руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Меркулов назвал Донбасс регионом с огромным потенциалом
Общество
Руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Меркулов назвал Донбасс регионом с огромным потенциалом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 7 октября. Республики Донбасса обладают огромным потенциалом и готовятся к съемкам собственного фильма. Такое заявление в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» сделал руководитель народного всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов.

В данный момент в Донбассе складывается сложная ситуация. Люди устали жить в напряжении и неопределенности. В учебных заведениях ЛДНР, равно как и в РФ, на государственном уровне вводится проект «Киноуроки в школах России». Они должны помочь детям адаптироваться к мирной жизни, отметил Меркулов.

«Мы уже устали от войны, и поэтому киноуроки вводят на государственном уровне в Луганской, Донецкой республике. Люди готовятся к жизни, и вообще есть мнение, что нужно выстраивать сильное поколение детей через такой инструмент, как киноуроки, через эту систему, это возможно», — заявил он во время пресс-конференции.

По его словам, в данный момент жители республик занимаются подготовкой к съемке собственного фильма. Население региона устало от войны, потому в своей кинокартине хочет показать жизнь, будущее и позитив. Донбасс обладает колоссальным потенциалом, уверен Меркулов.

«Мир открытый, и все здесь витает, но потенциал огромный у этого региона, он миролюбивый. Если сейчас все наладится, там будет бум, взрыв просто. Туда потекут инвестиции, потому что человеческий, интеллектуальный ресурс огромный», — отметил руководитель проекта.

В связи с непрекращающимися боевыми действиями из Донбасса уехало много грамотных специалистов. Тем не менее этот регион по-прежнему считается потенциальным. Его население хочет жить и творить, подчеркнул Меркулов.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Виктор Меркулов рассказал, что хорошего можно взять из советской системы воспитания. Также он попытался разобраться в первопричине буллинга, который нередко происходит в российских школах.

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ЛНР кино меркулов Киноуроки в школах России
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