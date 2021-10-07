Мишустин: стратегические инициативы помогут эффективному достижению национальных целей

Москва, 7 октября. Российское правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано. Как он отметил, эти проекты нужны для более эффективного достижения национальных целей, поставленных президентом.

Проекты разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Для каждой из них прописаны конкретные результаты на двух горизонтах планирования — до 2024 года и до 2030 года, уточнил Мишустин.

На прошлой неделе Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Премьер уточнял, что основными приоритетами бюджета является обеспечение выполнения указов президента, а также финансирование социальных обязательств государства перед населением.