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Пластический хирург Аль-Юсеф считает, что жене Шаляпина было не больше 45 лет
Шоу-бизнес
Пластический хирург Аль-Юсеф считает, что жене Шаляпина было не больше 45 лет
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 7 октября. Эксперт по челюстно-лицевой и пластической хирургии Амжад Аль-Юсеф попытался определить возраст ушедшей из жизни жены певца Прохора Шаляпина, миллионерши Татьяны Клаудии Девис. Специалист использовал для этого фотографию бизнесвумен.

Финалист шестой «Фабрики звезд» женился на предпринимательнице из Канады в конце июля. Почти сразу после свадьбы женщина попала в американскую больницу с коронавирусом, который в итоге привел к ее смерти.

Шаляпин утверждал, что Девис было 42 года. Однако слова 37-летнего исполнителя вызвали сомнения у многих поклонников, поскольку артист славится любовью к дамам постарше. Глядя на фото Девис, Аль-Юсеф предположил, что супруге певца было не больше 45 лет.

«Можно однозначно утверждать, что женщине не 60, не 50 лет. Видно, что декольте свежее, может быть, около 40», — отметил пластический хирург в комментарии Пятому каналу.

Эксперт полагает, что канадская миллионерша делала пластические операции, но не слишком серьезные. По словам специалиста, супруга Шаляпина не прибегала к сильной подтяжке лица или шеи.

Финалист «Фабрики звезд — 6» утверждает, что не будет претендовать на наследство жены после ее смерти. Певец говорил, что они с Девис успели заключить брачный контракт. При этом Шаляпин не знаком со всеми условиями этого договора, поскольку не прочитал документ.

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шаляпин певец девис
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