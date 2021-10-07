Юрист Груздев: оформление пенсии для коренных народов России будет упрощено

Москва, 7 октября. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила проект упрощения процедуры выплаты пенсий малым народам Севера, рассказал в интервью РИА Новости глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Федеральное агентство по делам национальностей заканчивает свою работу над формированием перечня граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Об этом пишет «ФедералПресс».

Работа осуществляется по направлению улучшения социальной поддержки малых народов Севера. Предполагается, что теперь представители таких национальностей смогут получать пенсионные выплаты в более простом режиме.

«Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины», – прокомментировал инициативу юрист Владимир Груздев.

Если человек принадлежит к коренным народам, то он может оформить социальное пособие по старости лет. Финансовая поддержка начисляется мужчинам в возрасте от 55 лет и женщинам в возрасте от 50 лет.

Всероссийская перепись населения начнется в стране с 15 октября. Данное мероприятие станет последним традиционным опросом, когда волонтеры будут собирать ответы у россиян через бумажные носители. Социолог Игорь Степанков объяснил, почему участвовать в переписи по-настоящему важно.