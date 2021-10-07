Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 16:37
16:36
Происшествия
Бывший министр из Калмыкии попытался купить у аферистов должность губернатора Чукотки
16:35
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
16:34
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
16:34
Общество
Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине
16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
16:33
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
16:33
Весь мир
Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир
16:31
Общество
Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года
16:29
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
16:29
Весь мир
Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
Все новости

Юрист Груздев: оформление пенсии для коренных народов России будет упрощено
Экономика
Юрист Груздев: оформление пенсии для коренных народов России будет упрощено
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 октября. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила проект упрощения процедуры выплаты пенсий малым народам Севера, рассказал в интервью РИА Новости глава правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Федеральное агентство по делам национальностей заканчивает свою работу над формированием перечня граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Об этом пишет «ФедералПресс».

Работа осуществляется по направлению улучшения социальной поддержки малых народов Севера. Предполагается, что теперь представители таких национальностей смогут получать пенсионные выплаты в более простом режиме.

«Для включения гражданина в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, необходимо подать заявление. Заявление могут подать граждане Российской Федерации и общины коренных малочисленных народов в отношении членов своей общины», – прокомментировал инициативу юрист Владимир Груздев.

Если человек принадлежит к коренным народам, то он может оформить социальное пособие по старости лет. Финансовая поддержка начисляется мужчинам в возрасте от 55 лет и женщинам в возрасте от 50 лет.

Всероссийская перепись населения начнется в стране с 15 октября. Данное мероприятие станет последним традиционным опросом, когда волонтеры будут собирать ответы у россиян через бумажные носители. Социолог Игорь Степанков объяснил, почему участвовать в переписи по-настоящему важно.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Юрист Груздев: оформление пенсии для коренных народов России будет упрощено
пенсия выплаты груздев малые народы севера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru