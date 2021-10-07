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«Очевидный криминал»: депутат Лысаков высказался по поводу задержания Раковой и ее мужа

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:17
Происшествия
«Очевидный криминал»: депутат Лысаков высказался по поводу задержания Раковой и ее мужа
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 7 октября. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поделился с ФАН своими мнением насчет задержания экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ее мужа. Парламентарий считает, что именно Ракова является автором схемы отмывания денег.

По словам депутата, по стоимости новой техники — поставлялась та, которой уже несколько лет. Вячеслав Лысаков подчеркнул, что экс-замглавы Минпросвещения подписывала документы, все соглашения с регионами были заключены, сейчас они продолжают действовать. Парламентарий заявил, что для него это «очевидный криминал».

«Девушка изобретательная, как мы видим, талантливая с молодости, ее опекал Греф не зря, поэтому с этим молодым талантом надо разбираться», — высказался депутат Госдумы.

Парламентарий надеется, что правоохранительные органы как можно быстрее разберутся с данной ситуацией. На вопрос о том, почему он не оформит депутатский запрос, Лысаков ответил, что уже не может этого сделать, так как данную должность будет занимать до 12 октября (первое заседание нового состава Думы), а в новый созыв не баллотировался.

ФАН ранее сообщал, что задержанная экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия.

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