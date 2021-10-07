Советский опыт, фильмы и педагогика: как киноуроки воспитывают тимуровцев XXI века

Тема воспитания подрастающего поколения актуальна во все времена. В современном быстроменяющемся мире при обилии различной информации, в том числе негативной, ребенку сложно самостоятельно выстроить правильные нравственные ориентиры. Да, воспитывать в детях доброе и вечное — это прямая обязанность родителей, но и школы не должны оставаться в стороне, занимаясь лишь образованием. Неспроста президент России Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника по воспитанию. И неспроста еще в 2014 году был запущен проект «Киноуроки в школах России», который сейчас набрал обороты не только в РФ, но и вышел за ее пределы. Как с помощью таких уроков можно воспитать честных и порядочных граждан? Где еще проект нашел отклик? И что за масштабное мероприятие пройдет 12 октября? На эти и другие вопросы ответил руководитель проекта «Киноуроки в школах России» Виктор Меркулов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Методика воспитания ребенка посредством киноуроков хоть и новая, но базируется на старом проверенном опыте, признался Меркулов. В пример он привел фильм «Тимур и его команда», после экранизации которого в городах и селах начали появляться тимуровцы. И такой пример не единственный. Поэтому при разработке проекта опирались на советский опыт и инструменты кино и педагогики, правда подход сделали более системным.

«Наша задача — это встать на службу воспитания, потому что подрастающему поколению необходимо опираться на ценностные ориентиры, а этими ценностными ориентирами являются различные человеческие качества. И воспеванием этих различных человеческих качеств, безусловно, занимается искусство и культура. В нашем случае мы создаем художественные фильмы. Каждый фильм — это какое-то одно человеческое качество», — рассказал Меркулов.

При этом проект должен охватить все классы: с первого по одиннадцатый. Раз в месяц ученикам показывают один фильм, но у каждой возрастной группы он свой, а дальше уже дело за педагогами и семьей. «Киноуроки» — это не просто создание и показ фильмов, но и специально разработанные методические пособия к ним. Как объяснил Меркулов, после просмотра картин энергия класса должна быть направлена на какое-то доброе дело, созидательное и закрепляющее то понятие, которое рассматривается через художественные формы. А методические рекомендации — это инструмент для педагогов, который помогает справиться с этой задачей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Проект «Киноуроки в школах России» получил распространение не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Такой формой воспитания заинтересовались образовательные учреждения ЛНР и ДНР.

«Там ситуация сложная, напряженная. Люди устали от неопределенности, но тем не менее очень огромный спрос на этот проект. Все скучают по доброте, по чему-то хорошему. Люди устали от войны. Поэтому «Киноуроки» уже сегодня вводятся на государственном уровне как в Луганской, так и в Донецкой республиках», — поделился руководитель проекта.

Как рассказал Меркулов, в ЛНР и ДНР даже готовятся к съемкам собственных фильмов для киноуроков, но их не планируют связывать с войной, поскольку люди хотят видеть какие-то позитивные моменты настоящего и будущего.

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В рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» дворцы культуры, дома культуры и кинотеатры с 12 октября будут демонстрировать для родителей фильмы из «Киноуроков». Чтобы познакомить мам и пап с программой, всего будет задействовано более 40 тысяч площадок.

«Каждый месяц в течение всего года на площадках будут демонстрироваться по три фильма, предназначенные для младшей, средней и старшей школьной аудиторий. Три фильма в месяц — три качества», — пояснил Меркулов.

Показы будут бесплатными. Руководитель проекта уверен, что залы пустыми не будут, так как родители хотят вложить в своих детей все самое лучшее.