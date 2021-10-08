Астролог Кройцер назвала знак зодиака, который в отношениях все берет под контроль

В современном мире мы стараемся строить отношения на взаимном доверии и уважении друг к другу. Это касается не только личных отношений, но и деловых, и дружеских. Да, мы стараемся, но далеко не у всех это получается. Мы все разные. Астролог Светлана Кройцер рассказала ФАН, представители каких знаков зодиака могут построить равноправные отношения, а кто в отношениях все берет под свой контроль.

Овен

В отношениях Овна большую роль играет прямолинейность, искренность. Он сам не любит лгать и того же требует от своего партнера. Поэтому в отношениях с ним строгого контроля не будет, если он будет уверен на все 100% в вашей искренности и честности.

Телец

В отношениях не любит сюрпризов и резких, неожиданных перемен. Поэтому, прежде чем вы захотите что-то поменять, изменить, обновить, предупреждайте заранее представителя этого знака зодиака. Если вы хотите с ним строить отношения, то нужно будет научиться искусной дипломатии, чтобы в этих отношениях вы смогли достичь желаемого.

Близнецы

Великие стратеги. В отношениях всегда будут добиваться того, что хотят именно они. К тому же это великие дипломаты. Они не любят ссор и конфликтов. Зачем им это нужно? Они и так смогут добиться от своего партнера всего. И вы даже этого не заметите. Вот так они контролируют своего партнера в отношениях.

из личного архива Светланы Кройцер /

Рак

Как самые чувствительные и обидчивые — многого ждут в отношениях. Однако редко бывают удовлетворены, даже если в общении все замечательно. Таким своим поведением Раки стремятся держать контроль над всеми и над всем.

Лев

Считает себя всегда и везде главным — то же самое происходит и в отношениях. Если вы хотите построить с ним отношения, то придется смириться с тем, что он будет всегда на первом месте и будет вести себя как король. А вы будете его собственностью — как настоящая поданная (поданный) короля (королевы).

Дева

Педантичность и щепетильность Девы создают проблемы в отношениях. Девы любят аккуратность, чистоту и порядок во всем. Однозначно в отношениях командовать будут они. И никаких сюрпризов — все должно быть спланировано заранее.

Весы

Всегда стремятся к равновесию во всем. В отношениях стараются не давить на партнера. Но у них тоже есть желание — по возможности изменить своего партнера, чтобы он стал ближе к тому идеалу, который придумали они сами.

Скорпион

Представители этого знака — очень сложные и таинственные, а в отношениях — тем более. Они очень скрытны, свои внутренние эмоции и мысли показывают не всем. В то же время очень подозрительны, ревнивы, есть чувство собственничества — что еще больше осложняет общение. Конечно же, в браке с их стороны будет тотальный контроль.

pixabay.com /

Стрелец

Честны, открыты, сами нуждаются в свободе и своему партнеру предоставляют возможность выбора. Поэтому в отношениях с ними не будет проблем. Стрельцы всегда готовы к неожиданным переменам: если вы готовы меняться, то партнер-Стрелец вас обязательно поддержит.

Козерог

В отношениях ценят ответственность, надежность и чувство долга. Этого же требует от своего партнера. Здесь с их стороны не будет контроля, но будут выдвинуты требования — строго придерживаться определенных стандартов, которым вы должны соответствовать. Если вы с ними будете согласны, то отношения сложатся.

Водолей

Любят все оригинальное, нестандартное, креативное. И отношения стараются строить таким же образом — не как у всех. В отношениях хотят иметь личное свободное пространство. Дают и своему партнеру возможность быть свободным.

Рыбы

В отношениях могут легко строить иллюзии, что очень осложняет личную жизнь. Еще одна характерная черта — чтобы иметь контроль, могут играть роль жертвы — то есть приносить себя в жертву, жертвовать собой ради любимого. Такие отношения, конечно же, не каждому могут понравиться.