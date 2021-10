Уругвай хочет зону свободной торговли с Китаем вопреки ожиданиям Меркосур

Уругвай и Китай предприняли первые шаги на пути к подписанию соглашения о свободной торговле, объявив о начале анализа экономической целесообразности его заключения. Данное решение стало камнем преткновения среди стран — членов Меркосур, в котором запрещены отдельные торговые договоры.

Разногласия в Меркосур

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу заявил на пресс-конференции о том, что китайская сторона официально согласилась продвинуться вперед в переговорах о создании зоны свободной торговли. По его словам, на следующем этапе планируется анализ последствий соглашения, результаты которого будут опубликованы к концу 2021 года.

«Наше правительство выражает свое намерение сотрудничать со странами мира в рамках Меркосур, однако, как мы ранее заявляли, если это невозможно сделать вместе со странами — членами блока, Уругвай будет двигаться вперед в одностороннем порядке», — отметил Лакалье Поу.

Федеральное агентство новостей

В марте Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай отметили 30 лет существования интеграционного объединения. Саммит глав государств блока, состоявшийся в сентябре, показал разногласия между его членами. В ходе встречи уругвайская сторона предложила модернизировать и придать организации большую гибкость в ведении торговых переговоров. В ответ президент Аргентины Альберто Фернандес заявил Лакалье Поу, что если для Уругвая Меркосур является «тяжелым бременем», то пусть он выходит из состава блока. Аргентинское правительство выступает против идеи Уругвая касательно переговоров и сокращения общего внешнего тарифа.

Федеральное агентство новостей

На встрече в сентябре президент Уругвая вновь предложил открыть Меркосур для международной торговли, раскритиковав аргентинскую сторону за ее твердую позицию. Инициативу Лакалье Поу поддержала Бразилия, которая выступила за модернизацию блока и призвала уйти тем членам, которым «некомфортно в организации».

«Наша позиция заключается в том, что нужно идти вперед. Мы не покинем Меркосур, но также не примем Меркосур в качестве идеологического инструмента. Это платформа для интеграции в глобальную экономику. Если блок не выполняет данную функцию, то нужно его модернизировать, а те, кому некомфортно, могут покинуть организацию», — отметил министр экономики Бразилии Паулу Гедес.

Тогда же он предложил Аргентине не принимать участие в переговорах некоторое время, чтобы «не мешать развитию интеграционного объединения».

???????????????? | Brasil impulsa la apertura del Mercosur pese a la resistencia de Argentina: “Se va a modernizar y quien esté incómodo que se retire”.https://t.co/NWFicIsFpy — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 30, 2021

Переговоры с Китаем

Именно на сентябрьской встрече правительство Уругвая официально заявило о начале переговоров для подписания соглашения о свободной торговле с КНР. Однако в рамках Меркосур запрещено заключение отдельных договоров со стороны его членов. Изменение данного правила потребовало бы превращения блока из таможенного союза в зону свободной торговли. Уругвай и Бразилия продвигали эту идею на протяжении последних лет, так и не достигнув консенсуса с Аргентиной и Парагваем.

«Уругвай предпринимает такой шаг, так как страна пользуется поддержкой Бразилии, а китайское правительство осознает, что оно не может больше ждать согласия со стороны остальных членов. Лакалье Поу попытался подписать соглашения в рамках Меркосур, но протекционизм Аргентины помешал этому», — отметил эксперт в области международной торговли в Уругвае Игнасио Бартесаги.

Стремление Лакалье Поу образовать зону свободной торговли с Китаем сопровождается хорошими отношениями между двумя странами, которые подписали договор о стратегическом партнерстве в 2016 году.

???????? China is Uruguay’s main trading partner, accounting for 30% of its total foreign trade.



A potential new trade deal, outside of Mercosur, could bring the two countries even closer | @ferminkoophttps://t.co/7tgoMwqvmh — Diálogo Chino (@DialogoChinoEN) October 1, 2021

Уругвай также был первым членом Меркосур, присоединившимся к инициативе КНР «Один пояс, один путь» (ОПОП). На сегодняшний день азиатский гигант является основным торговым партнером Уругвая и отвечает за 30% оборота внешнего товарооборота. В основном южноамериканское государство экспортирует сырье, однако правительство планирует увеличить долю услуг, технологий, туризма и электронного оборудования в контексте нынешних переговоров.

По официальным данным, мясо, на которое приходится 56%, является основным предметом экспорта из Уругвая в Китай. Только во втором квартале 2021 года страна получила 351,4 млн долларов при торговле мясными продуктами. Второе место занимают семена и плоды масличных культур, в первую очередь сои. Из КНР Уругвай импортирует автомобили, химические вещества и промышленные товары.

«Уругвай осуществляет международную стратегию, с помощью которой страна сможет утвердить себя в качестве поставщика высококачественных продуктов питания. Проблема заключается в том, что в рамках Меркосур не существует консенсуса по поводу международной стратегии, у членов блока разные взгляды по этому вопросу», — заявил специалист в области внешней торговли Аргентины Марсело Элисондо.

Последствия ЗСТ для Уругвая

Одним из первых последствий зоны свободной торговли будет сокращение тарифов, что повлияет в том числе на экспорт из Меркосур. Это означает уменьшение цен на вывозимые из Уругвая товары, чтобы увеличить их конкурентоспособность на китайском рынке.

По данным Национального института мяса, в этом году Уругвай выплатит Китаю более 150 млн долларов в тарифах при экспорте мясопродуктов. Зона свободной торговли с КНР позволит сократить издержки, связанные с импортными пошлинами, и увеличить производство говядины, свинины и птицы.

Main trading partners of the MERCOSUR countries (???????? Argentina, ???????? Uruguay, ???????? Paraguay, ???????? Brazil).



In terms of trade turnover, ???????? China ranks first, and the ???????? United States ranks second. Then there are ???????? Germany, ???????? India, ???????? Chile. pic.twitter.com/4URdQS3Y0M — BWF Military News (@MilitaryBWF) September 30, 2021

«Уругвай и Китай имеют взаимодополняющие экономики, поэтому зона свободной торговли может быть достигнута менее чем за год. Все исследования показывают, что южноамериканское государство наверняка получит большую выгоду. Страна сократит затраты на торговые тарифы и начнет экспорт других товаров», — отметил Бартесаги.

При этом некоторые аналитики и высокопоставленные лица в Уругвае выступают против подписания соглашения о зоне свободной торговли, так как это решение может дать импульс экспорту сырья, но нанести непоправимый ущерб секторам с более высокой добавленной стоимостью.

Будущее Меркосур

Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо отметил, что его правительство «обеспокоено данным решением», заверив, что страна продолжит соблюдать правила Меркосур. Министр по вопросам развития производства Аргентины Матиас Кульфас подчеркнул, что члены союза должны «проводить переговоры в рамках блока, а не по отдельности». С другой стороны, Паулу Гедес поддержал действия Уругвая, заявив, что сотрудничество с Китаем соответствует необходимости модернизации Меркосур и может разрешить проблему снижения активности в блоке.

Пока президент Бразилии Жаир Болсонару является временным председателем Меркосур, правительство Уругвая стремится воспользоваться окном возможностей и подписать торговое соглашение. В случае поражения Болсонару на выборах в 2022 году Лакалье Поу может потерять поддержку в лице одного из членов блока. По мнению эксперта в сфере международных отношений Джульетты Селикович, объявление Уругвая, возможно, приведет к нескольким сценариям: выходу страны из состава Меркосур в результате подписания соглашения о зоне свободной торговли с КНР или достижению консенсуса с остальными членами союза и модернизации объединения.

«Представители организации не имеют сходства во взглядах касательно роли Меркосур для их экономики, общества или места блока в мире и процессе международной интеграции», — добавила эксперт.

Как заявил бизнес-консультант Марсело Элисондо, Меркосур является одной из наименее эффективных региональных организаций в мире как в сфере внутренней, так и внешней торговли. По его словам, объем экспорта из Меркосур крайне мал по сравнению с показателями ВВП всех стран-членов.

Интеграционное объединение на данный момент проводит торговые переговоры с Южной Кореей, Сингапуром, Канадой, Ливаном и ЕС. Однако при достижении отдельного соглашения между КНР и Уругваем возможны серьезные препятствия, учитывая разногласия в рамках блока.