Адмирал Кравченко одобрил идею создания Арктического флота для защиты Севморпути

Москва, 7 октября. Создание еще одного флота в ВМФ РФ позволит разгрузить Северный флот, который недавно стал пятым военным округом. Новое формирование будет обеспечивать охрану Севморпути, заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Ранее российские СМИ заявили о планах Минобороны РФ создать новое объединение в рядах ВМФ РФ — Арктический флот, который возьмет на себя обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути и оборону арктических побережий России. Идею разделения обязанностей между флотами поддержал в беседе с РИА Новости бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

«Это правильно в том плане, что у Северного флота и так задач достаточно, а здесь вводится региональное объединение, которое будет заниматься непосредственно Северным морским путем», — подчеркнул адмирал.

По его мнению, создание нового объединения, которое бы сотрудничало с Северным и Тихоокеанским флотами, пошло бы на пользу обеспечению стратегической безопасности страны.

Ранее о возможном появлении в российских войсках Арктического флота сообщили СМИ источники в военно-морской сфере. Предполагается, что необходимую инфраструктуру сначала выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов.

Россия обратила особое внимание на обеспечение безопасности в Арктике после того, как США объявили ее приоритетным регионом для своего развития. Депутат Госдумы Елена Панина подчеркнула, что действия Вашингтона, ведущие к милитаризации региона, являются неприемлемыми, цитирует «Царьград».