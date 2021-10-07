Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 16:36
16:36
Происшествия
Бывший министр из Калмыкии попытался купить у аферистов должность губернатора Чукотки
16:35
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
16:34
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
16:34
Общество
Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине
16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
16:33
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
16:33
Весь мир
Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир
16:31
Общество
Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года
16:29
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
16:29
Весь мир
Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
Все новости

Адмирал Кравченко одобрил идею создания Арктического флота для защиты Севморпути

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:09
Армия
Адмирал Кравченко одобрил идею создания Арктического флота для защиты Севморпути
vk.com  /  группа Мурманск

Москва, 7 октября. Создание еще одного флота в ВМФ РФ позволит разгрузить Северный флот, который недавно стал пятым военным округом. Новое формирование будет обеспечивать охрану Севморпути, заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Ранее российские СМИ заявили о планах Минобороны РФ создать новое объединение в рядах ВМФ РФ — Арктический флот, который возьмет на себя обеспечение безопасности судоходства по Северному морскому пути и оборону арктических побережий России. Идею разделения обязанностей между флотами поддержал в беседе с РИА Новости бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

«Это правильно в том плане, что у Северного флота и так задач достаточно, а здесь вводится региональное объединение, которое будет заниматься непосредственно Северным морским путем», — подчеркнул адмирал.

По его мнению, создание нового объединения, которое бы сотрудничало с Северным и Тихоокеанским флотами, пошло бы на пользу обеспечению стратегической безопасности страны.

Ранее о возможном появлении в российских войсках Арктического флота сообщили СМИ источники в военно-морской сфере. Предполагается, что необходимую инфраструктуру сначала выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов.

Россия обратила особое внимание на обеспечение безопасности в Арктике после того, как США объявили ее приоритетным регионом для своего развития. Депутат Госдумы Елена Панина подчеркнула, что действия Вашингтона, ведущие к милитаризации региона, являются неприемлемыми, цитирует «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Адмирал Кравченко одобрил идею создания Арктического флота для защиты Севморпути
вмф рф северный флот арктический флот виктор кравченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru