«Поле чудес» выйдет в эфир с обновленными декорациями

Москва, 7 октября. Интерьер студии капитал-шоу «Поле чудес» претерпел заметные изменения. Программа будет выходить в октябрьские эфиры с обновленными декорациями в виде разноцветных витражей, сообщила пресс-служба Первого канала.

Благодаря изменениям сцена шоу стала крупнее, а трибуны теперь способны вместить больше зрителей. В студии появились зеркала по краям зрительного зала. Новый интерьер выполнен в цветовой гамме, позволившей сделать помещение для съемок «Поля чудес» светлее.

«Для нас эта программа — родной дом. И вот в этом доме мы решили оперативно и красиво сменить обстановку», — отметил многолетний ведущий капитал-шоу Леонид Якубович.

Однако некоторых — самых главных — элементов передачи изменения не коснулись. Знаменитый барабан и табло со словами остались в привычном для зрителей виде.

Несмотря на большую популярность среди россиян, шоу «Поле чудес» иногда все же сталкивается с критикой. Например, телезрителей возмутили подарки, которые Якубович доставал из черного ящика в одном из недавних выпусков. По мнению поклонников передачи, участники достойны более ценных призов.