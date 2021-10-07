Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 16:36
16:35
Весь мир
Ливийские правозащитники призвали возобновить депортацию мигрантов на родину
16:34
Весь мир
Компании Египта начнут восстановление Ливии в декабре
16:34
Общество
Публицист Анпилогов рассказал о попытках переписать историю на Украине
16:33
Политика
Захарова анонсировала ответ Москвы на решение НАТО по высылке российских дипломатов
16:33
Политика
Мэр Белгорода Галдун ушел в отставку
16:33
Весь мир
Турецкая компания отключила электричество в суданском городе Эль-Фашир
16:31
Общество
Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года
16:29
Происшествия
В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в изготовлении детской порнографии
16:29
Весь мир
Суданские фармацевты резко осудили заявления правительства об отсутствии лекарств
16:26
Происшествия
ФАН публикует кадры с места мощного пожара в автосервисе на Партизанской
Все новости

Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 октября. Вооруженные силы России являются грозной силой, столкновение с которой может обернуться для американской армии серьезными последствиями. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Ричард Хукер.

В настоящее время Хукер является профессором Национального университета обороны США. Недавно он представил доклад под названием «Как воевать с русскими». Эксперт подчеркнул, что российская армия закалена в боях, а также обладает современным вооружением и техникой, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день именно эта страна — наш главный и самый опасный противник. Хотя ее Вооруженные силы — лишь тень советских, эпохи холодной войны, нынешняя российская армия — достойный для США вызов», — пишет Хукер.

Полковник подчеркнул, что сильной стороной российских военных является умение эффективно контратаковать и обороняться. Кроме того, профессор признал превосходство ВС РФ над американской армией в тяжелой бронетехнике, ствольной артиллерии, а также в средствах радиоэлектронной борьбы. Еще одним преимуществом является наличие у России глубокоэшелонированной системы противовоздушной обороны. Хукер выразил уверенность, что США ждут колоссальные потери в случае войны с Россией.

Ранее командование Атлантического флота ВМС США заявило о формировании специализированной группы кораблей, которые будут ориентированы исключительно на решение противолодочных задач у восточного побережья Соединенных Штатов. По мнению экспертов, решение Пентагона связано с участившимися случаями контактов американских кораблей с российскими подводными лодками в Атлантике.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
россия сша пентагон армия хукер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru