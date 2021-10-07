Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией

Вашингтон, 7 октября. Вооруженные силы России являются грозной силой, столкновение с которой может обернуться для американской армии серьезными последствиями. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Ричард Хукер.

В настоящее время Хукер является профессором Национального университета обороны США. Недавно он представил доклад под названием «Как воевать с русскими». Эксперт подчеркнул, что российская армия закалена в боях, а также обладает современным вооружением и техникой, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день именно эта страна — наш главный и самый опасный противник. Хотя ее Вооруженные силы — лишь тень советских, эпохи холодной войны, нынешняя российская армия — достойный для США вызов», — пишет Хукер.

Полковник подчеркнул, что сильной стороной российских военных является умение эффективно контратаковать и обороняться. Кроме того, профессор признал превосходство ВС РФ над американской армией в тяжелой бронетехнике, ствольной артиллерии, а также в средствах радиоэлектронной борьбы. Еще одним преимуществом является наличие у России глубокоэшелонированной системы противовоздушной обороны. Хукер выразил уверенность, что США ждут колоссальные потери в случае войны с Россией.

Ранее командование Атлантического флота ВМС США заявило о формировании специализированной группы кораблей, которые будут ориентированы исключительно на решение противолодочных задач у восточного побережья Соединенных Штатов. По мнению экспертов, решение Пентагона связано с участившимися случаями контактов американских кораблей с российскими подводными лодками в Атлантике.