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Новая операция по обеспечению безопасности проведена на юге Хартума
Весь мир
Новая операция по обеспечению безопасности проведена на юге Хартума
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Хартум, 7 октября. Сотрудники органов безопасности Судана перекрыли дорогу, которая пересекает район Джебра на юге Хартума, недалеко от места, где два дня назад произошел захват террористической ячейки.

Согласно источникам в прессе, объединенные группы армии, полиции, Сил быстрой поддержки (СБП) и службы разведки провели очередную операцию по обеспечению безопасности после получения сведений об укрытии вооруженных лиц в одной из пятиэтажек района Джебра. Во время рейда на указанное логово произошла активная перестрелка.

В ходе исполнения задания силовики обнаружили на месте взрывчатые вещества и символику «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), используемую данной террористической ячейкой. Арестов не произведено, всем злоумышленникам удалось скрыться от погони. По сообщению очевидцев, власти уже открыли для движения транспорта дорогу, вблизи которой предпринята попытка перехвата преступников.

 

 

Это уже третий рейд за неделю. В ходе двух аналогичных операций, проведенных ранее, объединенные силы безопасности также совершили рейды в местах укрытия боевиков в районе Джебра, что привело к жертвам с обеих сторон.

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иг судан
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