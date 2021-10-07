Новая операция по обеспечению безопасности проведена на юге Хартума

Хартум, 7 октября. Сотрудники органов безопасности Судана перекрыли дорогу, которая пересекает район Джебра на юге Хартума, недалеко от места, где два дня назад произошел захват террористической ячейки.
Согласно источникам в прессе, объединенные группы армии, полиции, Сил быстрой поддержки (СБП) и службы разведки провели очередную операцию по обеспечению безопасности после получения сведений об укрытии вооруженных лиц в одной из пятиэтажек района Джебра. Во время рейда на указанное логово произошла активная перестрелка.
В ходе исполнения задания силовики обнаружили на месте взрывчатые вещества и символику «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), используемую данной террористической ячейкой. Арестов не произведено, всем злоумышленникам удалось скрыться от погони. По сообщению очевидцев, власти уже открыли для движения транспорта дорогу, вблизи которой предпринята попытка перехвата преступников.
شهد #حي_جبرة بجنوب #الخرطوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً كثيفاً ومداهمات صباح الأربعاء. وقالت مصادر أمنية إن المداهمة أسفرت عن العثور على أسلحة ومتفجرات تابعة لخلية إرهابية #السودان #راديو_دبنقا #SudanNews #Sudan https://t.co/N1saCNcIMk pic.twitter.com/ywgq50FZ6p— Radio Dabanga (@RadioDabanga) October 7, 2021
Это уже третий рейд за неделю. В ходе двух аналогичных операций, проведенных ранее, объединенные силы безопасности также совершили рейды в местах укрытия боевиков в районе Джебра, что привело к жертвам с обеих сторон.