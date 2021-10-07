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Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Москва, 7 октября. Российские власти приняли решение о приостановке реализации всех проектов по подземному метрополитену. Исключение распространяется на четыре города, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Корюков.

Работы по строительству подземки продолжатся в Москве, Петербурге, Красноярске и Челябинске, подчеркнул екатеринбургский глава. В бюджет города-миллионника средства на реализацию такого проекта на 2022 год не заложены, подчеркнул Алексей Корюков.

«Пока по метро мы приостановили все работы с точки зрения подготовки проектной документации», — подчеркнул Алексей Корюков.

Что касается Петербурга, в этом городе строительством метро занимается единственный подрядчик. Это акционерное общество «Метрострой Северной столицы». Такое решение приняло федеральное правительство по поручению главы российского государства Владимира Путина.

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