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Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:08
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 октября. Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности страны.

Глава государства 7 октября проводит оперативное заседание с постоянными членами Совбеза России. В рамках мероприятия политики обсудят фиксированную повестку, а также часть текущих вопросов.

«Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России», — сказал российский лидер, открывая совещание.

Стоит отметить, что Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. Президенту исполнилось 69 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что этот день президент проведет в привычном рабочем графике. Вечером глава государства отпразднует день рождения со своими родными и близкими, добавил пресс-секретарь президента.

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