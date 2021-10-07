Дублин, 7 октября. Из-за строительного дефекта многие жители Ирландии остаются без крыши над головой. У жителей сельской местности в буквальном смысле рушатся стены. В стране разразился настоящий строительный скандал. Уже тысячи людей остались без крова. Люди требуют стопроцентной компенсации от государства, но пока безрезультатно, сообщают «Вести Подмосковья». Перспектива сноса домов заставляет некоторых сводить счеты с жизнью. Из-за жилищного вопроса в Ирландии стали распадаться семьи.

Всплеск волны протестов ожидается в Дублине в предстоящую пятницу. Участники акции будут оказывать давление на правительство. По подсчетам специалистов, чтобы разрешить вопрос с некачественными строительными материалами требуется сумма порядка 3,2 млрд евро. Речь идет о бракованных строительных блоках, которые разрушаются по причине слишком большого содержания в них минеральной слюды, поступающей из местных карьеров. Чтобы понять масштаб катастрофы: проблемных домов в сельской Ирландии примерно 20 тысяч. Местному правительству предстоит приложить немалые усилия для наведения порядка в строительной отрасли.

Пока же стены, сложенные из некачественных блоков, просто крошатся от малейшего воздействия. Перегородку можно пробурить голой рукой. Люди находятся в постоянном нервном напряжении. В таких домах невозможно жить, но далеко не у всех есть родственники, готовые помочь хотя бы кровом в такой непростой ситуации.

Ранее ФАН рассказывал о том, что власти Петербурга решили не строить вестибюль метро на Театральной площади. Выход со станции «Театральная» будет только на Лермонтовском проспекте.