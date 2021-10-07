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Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур

Брюссель, 7 октября. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскритиковал идею создания в Европе собственного военного блока и назвал его конкурирующей структурой, которая может ослабить НАТО.

Столтенберг раскритиковал создание альтернативного военного внутриевропейского блока. В первую очередь, эту идею поддерживала Франция. Генсек НАТО заявил, что Париж по понятным причинам был «разочарован» в организации после создания США, Австралией и Великобританией тройственного союза AUKUS. Формирование нового альянса оставило французов без многомиллиардного заказа на партию подлодок для Канберры. Генсек заявил, что не верит в создание эффективного союза вне НАТО, который бы копировал его функции.

Столтенберг напомнил, что 80% расходов Альянса несут на себе страны вне ЕС: Турция, США, Великобритания, Канада, Норвегия и Исландия. Попытка создать конкурирующий союз приведет к расколу Европы и ослаблению НАТО. Тем самым Столтенберг напомнил Франции, что без Соединенных Штатов весь военный блок развалится, поскольку именно американцы обеспечивают большую часть расходов на оборону.

Москва тем временем отмечает другую потенциальную угрозу от создания альянса AUKUS. По мнению директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, новый союз угрожает укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее французский депутат Эрик Чьотти предложил Франции покинуть блок НАТО из-за скандала с созданием AUKUS и отсутствия поддержки со стороны союзников во время операции в Мали. Депутат отметил, что Париж оставался в организации по инерции, но в настоящее время у Европы нет необходимости противостоять СССР, как пишет «Утро.ру».

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нато столтенберг aukus
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