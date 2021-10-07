Геворг Мирзаян рассказал, почему Европа страдает от высоких цен на газ

Москва, 7 октября. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян указал на нестабильность на газовом рынке. Европа расплачивается за то, что сама натворила, — за свои «экологические и политические грехи», считает он.

Европейский газовый рынок продолжает демонстрировать нестабильность. Как метко выразился президент России Владимир Путин, происходит «истерика и какая-то неразбериха». 6 октября на торгах биржевая цена газа в Европе достигла астрономического показателя — 1900 долларов, а потом упала «всего» до 1360, передает «Лайф».

К Еврокомиссии обращены правительства Франции, Испании, Греции, Румынии и Чехии с требованием установить порядок и разобраться с тем, что происходит на газовом рынке. ЕК в лице ее первого зампредседателя считает, что причина кризиса в том, что спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет.

Формально максимум действительно достигнут. Из-за чего европейские хранилища не могут быть наполнены до необходимого объема перед зимой. Такая ситуация нагоняет панику и способствует еще большему повышению цены на газ. Но вопрос в том, почему спрос находится на таком уровне.

Главной причиной нынешней «истерики и неразберихи» стало то, что влияние на европейскую энергетику, важнейшую отрасль в экономике государств, оказывали вопросы экологии и политики. Что привело энергобезопасность ЕС к краху.

«Экошиза» была первой группой влияния. Множество партий, активистов, зарабатывающих на экологических вопросах компаний, оказывали влияние на переход Европы на так называемую зеленую энергетику. Требовали заменить «грязные» газ и нефть, а также «опасную» атомную энергию (которой до сих пор нет равных с точки зрения сочетания чистоты, эффективности и дешевизны) на солнце, ветер и тому подобное.

Зеленая энергетика сама по себе ориентирована на правильные процессы и на будущее. Но это не означает, что нужно вслепую и беспрекословно внедрять ее, не оглядываясь на разумные доводы и возможные компромиссы.

«Никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный», — говорит Путин.

Несколько государств, в частности Германия, пошли на поводу у «экошизы» и стали издеваться над национальной энергосистемой (например, отказываясь от атомной энергетики), не думая о том, что та же ветряная энергетика напрямую зависит от состояния погоды.

Вторая группа — это «геополитическая шиза». Многие политики, выступавшие против развития российско-европейских отношений, вдруг решили, что зависимость Европы от импорта российского газа — дешевого, надежного — чуть ли не угроза европейской энергетической безопасности. Европа стала не просто искать других поставщиков, но и мешать российским трубопроводным проектам, добившись отмены «Южного потока» (который должен был поставлять российский газ напрямую через Черное море в ЕС, конкретнее — в Болгарию) и замедления строительства «Северного потока — 2».

Некоторые европейские страны решили отказаться от долгосрочных контрактов в пользу покупки газа на рыночной бирже при поддержке американцев, уверявших, что они могут обеспечить потребности. За эту политику ЕС и поплатился.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести — и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят — к серьезным дисбалансам, — заявил Путин.

Новых стабильных поставщиков Европа не нашла, новых мощностей для транзита российского газа не получила. Была поставлена под сомнение и безопасность текущих поставок.

Ранее ФАН рассказывал про газовый кризис Европы: почему Россия в очередной раз не даст замерзнуть Западу.