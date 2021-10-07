Александр Рар пояснил, почему Европа проиграла в борьбе с «Северным потоком — 2»

Москва, 7 октября. В беседе с «Вечерней Москвой» немецкий политолог Александр Рар заявил, что некоторые силы внутри Евросоюза хотят притормозить «Северный поток — 2», для чего задействованы большие ресурсы, передает информационно-новостное издание Monavista.ru.

По этой же причине Федеральное сетевое ведомство Германии всячески тормозит выдачу документов, заявляя, что до ввода газопровода в эксплуатацию компания Nord Stream 2 AG обязана предоставить информацию о соответствии проекта всем нормативным требованиям ЕС. Однако эксперт уверен, что рано или поздно вопрос с запуском газопровода станет более острым.

Немецкие власти не хотят открыто обсуждать вопрос повышения в Европе цен на газ, в противном случае придется признавать «катастрофические ошибки» и то, что все действия Европы идут ей же в ущерб. Однако сделать это придется, подытожил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, как отреагировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2». В частности, она дала совет нынешним киевским властям: не стоит «плевать в колодец», из которого веками пили наши отцы и деды.