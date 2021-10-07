Пригожин призвал Боякова покинуть пост худрука МХАТа после сравнения Бузовой и Валерии

Москва, 7 октября. Известный продюсер Иосиф Пригожин крайне негативно отнесся к высказыванию худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, который сравнил певицу Валерию с телеведущей Ольгой Бузовой. Супруг Валерии отметил, что между его женой и звездой «Дома-2» колоссальная разница.

Бояков сравнил двух представительниц отечественного шоу-бизнеса в одном из интервью, когда говорил об участии Бузовой в нашумевшем спектакле «Чудесный грузин». Вместо исполнительницы хита «Мало половин» в проект хотели позвать Валерию, но она не смогла выделить время на постановку в плотном графике. Худрук МХАТа считает, что между певицами нет «функциональной разницы».

«Он должен покинуть свой пост после того, что сказал. Разница колоссальная между профессиональным человеком, профессиональной академической певицей и случайным человеком, проходящим мимо», — отреагировал на эти слова Пригожин в комментарии «Москве-24».

По словам продюсера, худрук МХАТа «девальвирует» искусство и профессию подобными высказываниями. Как отметил супруг Валерии, раньше были необходимы знания, чтобы переступить порог театра, теперь же для этого достаточно «хайпа и денег». Пригожин очень рад, что его жена не приняла участие в спектакле, в который в итоге позвали Бузову.

Продюсер говорил, что скандал с МХАТом отрицательно сказался на его отношениях с бывшей ведущей «Дома-2». По словам Пригожина, Бузова перестала с ним здороваться из-за этой ситуации.