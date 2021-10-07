Блогеры записали песню к дню рождения Путина

Москва, 7 октября. Резиденты TikTok-дома PopStar House поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Яркий клип опубликован на YouTube-канале сообщества блогеров.

Премьера песни состоялась 7 октября в день рождения главы государства. Блогеры признались в любви Путину, и поблагодарили его за защиту России.

«Владимир Путин повзрослел, но с виду он помолодел. Под громкий бит и мощный бас, с любовью поздравляем вас», — поют тиктокеры.

Ролик под названием «Угнали самолет для поздравления Путина» за первые минуты после релиза набрал более тысячи просмотров, под ним появились комментарии пользователей.

«Хочу поздравить нашего президента с днем рождения! А также хочу выразить благодарность за такой прекрасный видеоролик и его создателям!»; «Владимир Владимирович, с вашим днем! Душевных сил, здоровья и терпения! Мы с вами», — написали россияне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин мог слышать написанные про него песни. Однако российский лидер предпочитает не читать книги, посвященные его биографии.