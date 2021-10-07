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Блогеры записали песню к дню рождения Путина
Общество
Блогеры записали песню к дню рождения Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 октября. Резиденты TikTok-дома PopStar House поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Яркий клип опубликован на YouTube-канале сообщества блогеров.

Премьера песни состоялась 7 октября в день рождения главы государства. Блогеры признались в любви Путину, и поблагодарили его за защиту России.

«Владимир Путин повзрослел, но с виду он помолодел. Под громкий бит и мощный бас, с любовью поздравляем вас», — поют тиктокеры.

Ролик под названием «Угнали самолет для поздравления Путина» за первые минуты после релиза набрал более тысячи просмотров, под ним появились комментарии пользователей.

«Хочу поздравить нашего президента с днем рождения! А также хочу выразить благодарность за такой прекрасный видеоролик и его создателям!»;

«Владимир Владимирович, с вашим днем! Душевных сил, здоровья и терпения! Мы с вами», — написали россияне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин мог слышать написанные про него песни. Однако российский лидер предпочитает не читать книги, посвященные его биографии.

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