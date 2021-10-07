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Турецкое озеро Авлан пересохло и превратилось в пастбище для скота
Общество

Озеро Авлан в турецкой провинции Анталья полностью высохло из-за изменения климата и последствий глобального потепления.

С древних времен водоем славился великолепной флорой и фауной. Озеро всегда давало людям надежду на лучшую жизнь, поэтому местные жители называли его «птичий рай». Однако сейчас этот «Эдем» превратился в самый настоящий «ад». Животные умирают, растения гибнут, люди страдают от нехватки воды. Причиной проблем стали последствия глобального потепления и безответственные сельскохозяйственные орошения.

Люди периодически сталкиваются с проблемой высыхания водоемов, поэтому некоторыми красотами природы мы уже не сможем полюбоваться. Так, например, высохло озеро Урмия в Иране и Вайау на Гавайях. Та же беда грозит и многим другим водоемам.

 «В озере нет не только воды, но и грунтовых вод», — сообщил глава деревни Гельтарла.

Когда-то считавшийся основным источником воды в регионе водоем теперь стал пастбищем для скота. Единственное, что до сих пор не дает усомниться в его существовании — это дорожный знак «купаться запрещено».  Интересно, озеро «ушло, но обещало вернуться», или мы попрощались с ним навсегда?

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турция анталья озеро засуха природа
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