Турецкое озеро Авлан пересохло и превратилось в пастбище для скота

Озеро Авлан в турецкой провинции Анталья полностью высохло из-за изменения климата и последствий глобального потепления.

С древних времен водоем славился великолепной флорой и фауной. Озеро всегда давало людям надежду на лучшую жизнь, поэтому местные жители называли его «птичий рай». Однако сейчас этот «Эдем» превратился в самый настоящий «ад». Животные умирают, растения гибнут, люди страдают от нехватки воды. Причиной проблем стали последствия глобального потепления и безответственные сельскохозяйственные орошения.

Люди периодически сталкиваются с проблемой высыхания водоемов, поэтому некоторыми красотами природы мы уже не сможем полюбоваться. Так, например, высохло озеро Урмия в Иране и Вайау на Гавайях. Та же беда грозит и многим другим водоемам.

«В озере нет не только воды, но и грунтовых вод», — сообщил глава деревни Гельтарла.

Когда-то считавшийся основным источником воды в регионе водоем теперь стал пастбищем для скота. Единственное, что до сих пор не дает усомниться в его существовании — это дорожный знак «купаться запрещено». Интересно, озеро «ушло, но обещало вернуться», или мы попрощались с ним навсегда?