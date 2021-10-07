Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:08
15:07
Происшествия
Член Общественной палаты Дагестана Азизханов назвал идиотами избивших москвича в метро земляков
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
14:54
Политика
Ковитиди отреагировала на газовые претензии Киева после запуска «Северного потока — 2»
Все новости

Доллар впервые с 16 июня опустился ниже 72 рублей

  /   Обновлено: 07 октября 2021 14:38
Экономика
Доллар впервые с 16 июня опустился ниже 72 рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 октября. Биржевой курс американского доллара впервые с 16 июня 2021 года опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 14:57 по московскому времени стоимость доллара составляет 71,88 рубля. Американская валюта теряет 51 копейку по сравнению со значением на момент окончания предыдущей торговой сессии. Евро находится на отметке в 83,07 рубля и снижается на 58 копеек.

Центробанк РФ ранее опубликовал официальные курсы иностранных валют на 8 октября. Регулятор понизил стоимость доллара и евро на фоне благоприятной динамики на бирже. Однако рубль начал укрепление позже, чем была опубликована информация по валютным курсам ЦБ.

Аналитик Андрей Лобода считает, что текущая ситуация идеальна для рубля. По его словам, конъюнктура мировых рынок благоприятно влияет на курс российской валюты. Кроме того, в настоящее время практически отсутствуют геополитические риски.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Доллар впервые с 16 июня опустился ниже 72 рублей
доллар рубль евро торги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru