Доллар впервые с 16 июня опустился ниже 72 рублей

Москва, 7 октября. Биржевой курс американского доллара впервые с 16 июня 2021 года опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 14:57 по московскому времени стоимость доллара составляет 71,88 рубля. Американская валюта теряет 51 копейку по сравнению со значением на момент окончания предыдущей торговой сессии. Евро находится на отметке в 83,07 рубля и снижается на 58 копеек.

Центробанк РФ ранее опубликовал официальные курсы иностранных валют на 8 октября. Регулятор понизил стоимость доллара и евро на фоне благоприятной динамики на бирже. Однако рубль начал укрепление позже, чем была опубликована информация по валютным курсам ЦБ.

Аналитик Андрей Лобода считает, что текущая ситуация идеальна для рубля. По его словам, конъюнктура мировых рынок благоприятно влияет на курс российской валюты. Кроме того, в настоящее время практически отсутствуют геополитические риски.