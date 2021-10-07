Потребность в питательных веществах у женщин меняется с возрастом. Так, в юности девушки особенно нуждаются в достаточном уровне железа в пище, а после 50 лет потребность в этом минерале снижается. Также необходимость питательных веществ зависит от образа жизни, сопутствующих заболеваний и принимаемых лекарственных средств.

Поэтому женщинам после 50 лет, которые страдают хроническими болезнями, вопрос выбора витаминных добавок следует обсудить с врачом. Есть несколько общих правил, придерживаясь которых можно долго сохранять бодрость, активность, здоровье и красоту.

Стоит ли принимать витамины при климаксе? Какие нутриенты особенно нужны в этот период? На какие комплексы стоит обратить внимание и почему? Об этом журналисту ФАН рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская.

фото из личного архива Татьяны Тарновской /

Какие витамины нужны женщине после 50 лет

Витамины принято делить на две группы. Первая ― водорастворимые, они не накапливаются в организме и должны регулярно поступать с пищей. Вторая ― жирорастворимые, это целый спектр нутриентов, среди которых витамины А и D, Е и K.

Вещества первой группы выполняют множество значимых функций в теле.

В1. Помогает клеткам преобразовывать питательные вещества в энергию. Его дефицит могут испытывать женщины, которые принимают мочегонные препараты.

В6. Участвует в метаболизме макроэлементов, работе нервной системы, формировании иммунной защиты организма. Его недостаток может проявляться у женщин, страдающих лишним весом.

В12. Важен для здоровья нервной системы, крепкого сна и стабильного настроения. Также он участвует в производстве эритроцитов. При ограничениях в питании, например, при соблюдении жесткой диеты или нарушениях всасывания в кишечнике организм может страдать от недостатка этого вещества.

Витамин С. Работает как антиоксидант: защищает клетки от окислительного стресса и связанного с ним преждевременного старения. Он же выполняет важную роль в работе иммунитета и участвует в производстве коллагена, который поддерживает не только упругость кожи, но и необходим суставам, сухожилиям и костям. Дефицит вещества может наблюдаться на фоне курения и в зимнее время, когда выбор продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, ограничен.

Федеральное агентство новостей /

Жирорастворимые витамины способны накапливаться и сохраняться в теле в течение некоторого времени:

А ― важен для здоровья глаз, иммунитета и антиоксидантной защиты организма;

D ― без него невозможно здоровое усвоение кальция костями, а его недостаток часто проявляется у людей после 60 лет;

Е ― работает как антиоксидант, помогает поддерживать крепкий иммунитет и эластичность сосудов;

К ― поддерживает здоровую свертываемость крови, а также участвует в выработке белков, необходимых для прочности костей.

«У женщин после 50 лет вырабатывается меньше половых гормонов, а все они имеют жировую структуру и являются близкими родственниками холестерина, ― комментирует врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская. ― Чтобы поддержать гормональный баланс, необходимы в первую очередь жирорастворимые витамины D, А, Е и К. Витамин К укрепляет кости, загоняя в них кальций, и действует он совместно с витамином D. Эта связка особенно полезна в менопаузе, потому что предотвращает возрастную хрупкость костей (остеопороз) и переломы, от которых часто страдают пожилые люди».

Также, по словам эксперта, снижение эстрогенов плохо сказывается на мозговой деятельности и памяти. Скорректировать возрастные изменения помогут витамины группы В и лецитин. Женщинам идеально подходит соевый лецитин, который содержит еще и фитоэстрогены ― растительные аналоги гормона эстрогена.

Стоит ли принимать витамины при менопаузе

Объем питательных веществ, поступающих с пищей, может не соответствовать потребностям женского организма в период менопаузы. Чаще всего в это время ощущается нехватка витаминов D и группы В.

Дефицит первого связан с недостаточной продолжительностью пребывания на солнце, так как именно под действием солнечных лучей вещество образуется в коже. С возрастом активность снижается, женщины проводят на улице все меньше времени. Сказывается и привычка защищать тело от солнца, вернее, его агрессивного ультрафиолетового излучения, которое вызывает ускоренное старение кожи и увеличивает риск онкологических болезней.

Нехватка витаминов группы B объясняется изменениями в работе пищеварительной системы. Так, с возрастом меняется состав желудочного сока, из-за чего витамин B12 усваивается значительно хуже, а риск его серьезного дефицита возрастает.

«Если женщина и после 50 лет хочет сохранять привлекательную внешность, здравый ум и трезвую память, однозначно стоит принимать витамины, ― отмечает врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская. ― Также важно учитывать, что, если вы живете в экологически чистом районе, сами для себя выращиваете продукты в саду, огороде, тогда вы можете рассчитывать на полноценный рацион. Но если вы ― жительница загазованного мегаполиса и приобретаете еду в соседнем супермаркете, тогда витамины стоит докупать в аптеке».

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Лучшие витамины для женщин после 50-60 лет

Среди витаминов группы В эксперт рекомендует выбирать не любые, а в активной коэнзимной форме. В этом случае их химическая структура идеально соответствует потребностям организма, а телу не приходится тратить энергию и ферменты, чтобы преобразовать полученный нутриент в полезное вещество.

Важно, чтобы в поливитаминном комплексе присутствовали жирорастворимые витамины, а также кальций. Такое сочетание поможет защитить кости от остеопороза и значительно снизит риск переломов.

«Витамины помогут сгладить проявления менопаузы, ― отмечает эксперт. ― А последствия их недостатка ― сломанные от остеопороза кости, приливы с явной потливостью, сморщенная кожа, патологическая забывчивость и сварливый характер».

Также, по словам Татьяны Тарновской, женщинам будут полезны растительные препараты, содержащие биологически активные вещества ― индинол, масло бораго (бурачника), экстракт зеленого чая. Эти природные добавки препятствуют развитию онкологии, так как обладают противоопухолевой активностью.

Рейтинг витаминов для женщин после 50 лет

С помощью эксперта мы составили подборку эффективных негормональных витаминов при климаксе, которые могут использовать женщины в возрасте 50-60 лет, чтобы улучшить самочувствие и поддержать организм. При этом следует помнить, что наличие в одной упаковке большого количества ценных нутриентов не гарантирует, что они в полной мере компенсируют потребности организма.

Например, большинство добавок не содержат полной нормы витамина D, потребность в котором увеличивается с возрастом. Кроме того, при наличии хронических заболеваний питательные вещества могут усваиваться хуже, поэтому потребуются их более высокие дозировки. Чтобы выбрать оптимальный комплекс, следует проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти обследование.

Также следует обращать внимание на состав биодобавок. По словам врача Татьяны Тарновской, важно, чтобы дозировки компонентов были достаточными, их форма ― активной, то есть легко усваиваемой, а в составе оболочки не было диоксида титана.

Now Foods, EVE

prt scr market.yandex.ru /

Производитель позиционирует этот комплекс как превосходные мультивитамины для женщин, с этой формулировкой можно согласиться. Комплекс содержит более 30 ценных нутриентов, среди которых как витаминные компоненты в активной форме, так и минеральные вещества, в том числе кальций, селен и цинк. Он обогащен биоактивными растительными компонентами — экстрактом зеленого чая и маслом примулы вечерней.

По словам Татьяны Тарновской, этот комплекс содержит удачное сочетание витаминных и минеральных ингредиентов, а также биоактивных веществ растений. В отзывах покупательницы отмечают, что на фоне приема улучшается состояние кожи и волос, нормализуется самочувствие, повышаются качество сна и работоспособность, появляется бодрость. Серьезный недостаток средства ― лишь его стоимость.

Средняя цена 2241 рубль.

MegaFood, Multi for Women 55+

prt scr market.yandex.ru /

Состав разработан с учетом потребностей женского организма после 55 лет. Он не содержит железа, но включает активные, хорошо усваиваемые формы фолиевой кислоты, витаминов B12 и D, биотин и токоферол, минералы. Также в добавку включен экстракт зеленого чая, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Производитель отмечает отсутствие в продукции следов гербицидов и пестицидов.

По мнению покупателей, состав комплекса содержит максимум необходимых веществ для возраста 50+, хорошо помогает восстанавливать силы после вирусных заболеваний. Отмечаются повышение бодрости, энергичности, улучшается состояние волос и кожи. Недостаток — вновь стоимость, которая многим покупателям кажется слишком высокой.

Средняя цена 1957 рублей.

Thorne, Women’s Multi 50+

prt scr market.yandex.ru /

Сбалансированный мультивитаминный состав отвечает потребностям женского организма указанной возрастной группы. В нем также нет железа, избыток которого в этом возрасте может приводить к опасным последствиям, но содержатся легко усваиваемые формы питательных веществ: витаминные добавки B6, B12 и D, минералы магний и кальций. Комплекс включает лютеин ― каротиноидный антиоксидант, который поддерживает остроту зрения и работу головного мозга. Благодаря лютеину улучшаются когнитивные функции: память, работоспособность, концентрация внимания.

Покупатели отмечают улучшение самочувствия после двух недель с момента начала приема средства. Прибавляется энергия, сон становится более глубоким и полноценным. Улучшаются качество и вид волос, ногтей. В упаковке 180 капсул, их достаточно на месячный курс приема. Стоимость комплекса — самая высокая в нашей подборке.

Средняя цена 3400 рублей.

Country Life Core Daily-1 for Women 50+

prt scr market.yandex.ru /

Формат комплекса очень удобен: он предлагается в таблетках, которые нужно принимать по одной в день. Баночки хватит на курс продолжительностью два месяца. В течение этого времени удастся восполнить дефицит значимых питательных веществ. Состав содержит хорошо усваиваемые формы витаминных компонентов, в том числе D в форме холекальциферола, Е в виде d-альфа-токоферола, ниацин и биотин, а также минеральные вещества: полную суточную норму селена и марганца, достаточное количество кальция и цинка. Также в состав включены запатентованная смесь растительных компонентов для женского здоровья на основе органической клюквы и фруктов, комплекс ферментов и пробиотиков.

По мнению покупателей, состав соответствует ожиданиям: сглаживает симптомы постменопаузы, устраняет нервозность, улучшает состояние кожи, придает пышность волосам. У пожилых женщин прибавляются силы, улучшается самочувствие и нормализуется работа кишечника. Выгодная упаковка также радует покупательниц.

Средняя цена 1949 рублей.

21st Century, Wellify Women’s 50+

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Недорогой комплекс, который включает основной набор питательных веществ для женского организма. 65 капсул хватит более чем на два месяца приема. В них содержатся витаминные добавки А и D3, полная суточная норма аскорбиновой кислоты, хорошо усваивающиеся формы минеральных веществ. Также в состав добавлены смесь овощей и фруктов, лютеин для поддержания здоровья зрения и активной работы головного мозга.

Покупатели отмечают, что прием этого комплекса возвращает энергию и силы, устраняет сонливость и раздражительность, положительно влияет на состояние кожи, волос. Среди недостатков указывают на крупный размер таблетки, из-за чего ее сложно проглотить.

Средняя цена 562 рубля.