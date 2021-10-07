Потребность в питательных веществах у женщин меняется с возрастом. Так, в юности девушки особенно нуждаются в достаточном уровне железа в пище, а после 50 лет потребность в этом минерале снижается. Также необходимость питательных веществ зависит от образа жизни, сопутствующих заболеваний и принимаемых лекарственных средств.
Поэтому женщинам после 50 лет, которые страдают хроническими болезнями, вопрос выбора витаминных добавок следует обсудить с врачом. Есть несколько общих правил, придерживаясь которых можно долго сохранять бодрость, активность, здоровье и красоту.
Стоит ли принимать витамины при климаксе? Какие нутриенты особенно нужны в этот период? На какие комплексы стоит обратить внимание и почему? Об этом журналисту ФАН рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская.
Какие витамины нужны женщине после 50 лет
Витамины принято делить на две группы. Первая ― водорастворимые, они не накапливаются в организме и должны регулярно поступать с пищей. Вторая ― жирорастворимые, это целый спектр нутриентов, среди которых витамины А и D, Е и K.
Вещества первой группы выполняют множество значимых функций в теле.
В1. Помогает клеткам преобразовывать питательные вещества в энергию. Его дефицит могут испытывать женщины, которые принимают мочегонные препараты.
В6. Участвует в метаболизме макроэлементов, работе нервной системы, формировании иммунной защиты организма. Его недостаток может проявляться у женщин, страдающих лишним весом.
В12. Важен для здоровья нервной системы, крепкого сна и стабильного настроения. Также он участвует в производстве эритроцитов. При ограничениях в питании, например, при соблюдении жесткой диеты или нарушениях всасывания в кишечнике организм может страдать от недостатка этого вещества.
Витамин С. Работает как антиоксидант: защищает клетки от окислительного стресса и связанного с ним преждевременного старения. Он же выполняет важную роль в работе иммунитета и участвует в производстве коллагена, который поддерживает не только упругость кожи, но и необходим суставам, сухожилиям и костям. Дефицит вещества может наблюдаться на фоне курения и в зимнее время, когда выбор продуктов, богатых аскорбиновой кислотой, ограничен.
Жирорастворимые витамины способны накапливаться и сохраняться в теле в течение некоторого времени:
А ― важен для здоровья глаз, иммунитета и антиоксидантной защиты организма;
D ― без него невозможно здоровое усвоение кальция костями, а его недостаток часто проявляется у людей после 60 лет;
Е ― работает как антиоксидант, помогает поддерживать крепкий иммунитет и эластичность сосудов;
К ― поддерживает здоровую свертываемость крови, а также участвует в выработке белков, необходимых для прочности костей.
«У женщин после 50 лет вырабатывается меньше половых гормонов, а все они имеют жировую структуру и являются близкими родственниками холестерина, ― комментирует врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская. ― Чтобы поддержать гормональный баланс, необходимы в первую очередь жирорастворимые витамины D, А, Е и К. Витамин К укрепляет кости, загоняя в них кальций, и действует он совместно с витамином D. Эта связка особенно полезна в менопаузе, потому что предотвращает возрастную хрупкость костей (остеопороз) и переломы, от которых часто страдают пожилые люди».
Также, по словам эксперта, снижение эстрогенов плохо сказывается на мозговой деятельности и памяти. Скорректировать возрастные изменения помогут витамины группы В и лецитин. Женщинам идеально подходит соевый лецитин, который содержит еще и фитоэстрогены ― растительные аналоги гормона эстрогена.
Стоит ли принимать витамины при менопаузе
Объем питательных веществ, поступающих с пищей, может не соответствовать потребностям женского организма в период менопаузы. Чаще всего в это время ощущается нехватка витаминов D и группы В.
Дефицит первого связан с недостаточной продолжительностью пребывания на солнце, так как именно под действием солнечных лучей вещество образуется в коже. С возрастом активность снижается, женщины проводят на улице все меньше времени. Сказывается и привычка защищать тело от солнца, вернее, его агрессивного ультрафиолетового излучения, которое вызывает ускоренное старение кожи и увеличивает риск онкологических болезней.
Нехватка витаминов группы B объясняется изменениями в работе пищеварительной системы. Так, с возрастом меняется состав желудочного сока, из-за чего витамин B12 усваивается значительно хуже, а риск его серьезного дефицита возрастает.
«Если женщина и после 50 лет хочет сохранять привлекательную внешность, здравый ум и трезвую память, однозначно стоит принимать витамины, ― отмечает врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Татьяна Тарновская. ― Также важно учитывать, что, если вы живете в экологически чистом районе, сами для себя выращиваете продукты в саду, огороде, тогда вы можете рассчитывать на полноценный рацион. Но если вы ― жительница загазованного мегаполиса и приобретаете еду в соседнем супермаркете, тогда витамины стоит докупать в аптеке».
Лучшие витамины для женщин после 50-60 лет
Среди витаминов группы В эксперт рекомендует выбирать не любые, а в активной коэнзимной форме. В этом случае их химическая структура идеально соответствует потребностям организма, а телу не приходится тратить энергию и ферменты, чтобы преобразовать полученный нутриент в полезное вещество.
Важно, чтобы в поливитаминном комплексе присутствовали жирорастворимые витамины, а также кальций. Такое сочетание поможет защитить кости от остеопороза и значительно снизит риск переломов.
«Витамины помогут сгладить проявления менопаузы, ― отмечает эксперт. ― А последствия их недостатка ― сломанные от остеопороза кости, приливы с явной потливостью, сморщенная кожа, патологическая забывчивость и сварливый характер».
Также, по словам Татьяны Тарновской, женщинам будут полезны растительные препараты, содержащие биологически активные вещества ― индинол, масло бораго (бурачника), экстракт зеленого чая. Эти природные добавки препятствуют развитию онкологии, так как обладают противоопухолевой активностью.
Рейтинг витаминов для женщин после 50 лет
С помощью эксперта мы составили подборку эффективных негормональных витаминов при климаксе, которые могут использовать женщины в возрасте 50-60 лет, чтобы улучшить самочувствие и поддержать организм. При этом следует помнить, что наличие в одной упаковке большого количества ценных нутриентов не гарантирует, что они в полной мере компенсируют потребности организма.
Например, большинство добавок не содержат полной нормы витамина D, потребность в котором увеличивается с возрастом. Кроме того, при наличии хронических заболеваний питательные вещества могут усваиваться хуже, поэтому потребуются их более высокие дозировки. Чтобы выбрать оптимальный комплекс, следует проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти обследование.
Также следует обращать внимание на состав биодобавок. По словам врача Татьяны Тарновской, важно, чтобы дозировки компонентов были достаточными, их форма ― активной, то есть легко усваиваемой, а в составе оболочки не было диоксида титана.
Now Foods, EVE
По словам Татьяны Тарновской, этот комплекс содержит удачное сочетание витаминных и минеральных ингредиентов, а также биоактивных веществ растений. В отзывах покупательницы отмечают, что на фоне приема улучшается состояние кожи и волос, нормализуется самочувствие, повышаются качество сна и работоспособность, появляется бодрость. Серьезный недостаток средства ― лишь его стоимость.
Средняя цена 2241 рубль.
MegaFood, Multi for Women 55+
По мнению покупателей, состав комплекса содержит максимум необходимых веществ для возраста 50+, хорошо помогает восстанавливать силы после вирусных заболеваний. Отмечаются повышение бодрости, энергичности, улучшается состояние волос и кожи. Недостаток — вновь стоимость, которая многим покупателям кажется слишком высокой.
Средняя цена 1957 рублей.
Thorne, Women’s Multi 50+
Покупатели отмечают улучшение самочувствия после двух недель с момента начала приема средства. Прибавляется энергия, сон становится более глубоким и полноценным. Улучшаются качество и вид волос, ногтей. В упаковке 180 капсул, их достаточно на месячный курс приема. Стоимость комплекса — самая высокая в нашей подборке.
Средняя цена 3400 рублей.
Country Life Core Daily-1 for Women 50+
По мнению покупателей, состав соответствует ожиданиям: сглаживает симптомы постменопаузы, устраняет нервозность, улучшает состояние кожи, придает пышность волосам. У пожилых женщин прибавляются силы, улучшается самочувствие и нормализуется работа кишечника. Выгодная упаковка также радует покупательниц.
Средняя цена 1949 рублей.
21st Century, Wellify Women’s 50+
Покупатели отмечают, что прием этого комплекса возвращает энергию и силы, устраняет сонливость и раздражительность, положительно влияет на состояние кожи, волос. Среди недостатков указывают на крупный размер таблетки, из-за чего ее сложно проглотить.
Средняя цена 562 рубля.