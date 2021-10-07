Apple обяжет разработчиков сторонних приложений упростить удаление аккаунтов

Лос-Анджелес, 7 октября. Корпорация Apple выдвинет новое требование к создателям сторонних приложений для AppStore. Благодаря этому пользователям «яблочной» техники станет проще удалять аккаунты.

Об изменениях в политике корпорации из Купертино объявили на конференции разработчиков WWDC 2021. Так, Apple обяжет создателей приложений «предоставить пользователям возможность инициации удаления своей учетной записи». Нововведение должно вступить в силу с 31 января следующего года.

Кроме того, в скором времени компания запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о нарушении правил платформы Apple. Обладатели «яблочной» техники смогут с помощью специальной кнопки уведомить корпорацию о мошенничестве в приложениях или об оскорбительном и незаконном контенте.

В сентябре корпорация из Купертино представила новую линейку своих смартфонов. По данным аналитиков, iPhone 13 уже демонстрирует рекорды продаж в России.